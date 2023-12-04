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В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее нападающего команды Артёма Дзюбы.
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
  • РИА Новости

«Мы очень рады, что уже скоро год, как мы работаем вместе. Уверен, что и дальше будем работать вместе», — цитирует Нагорных РИА Новости.

В нынешнем сезоне нападающий «Локомотива» принял участие в 19 матчах команды во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев назвал Дзюбу главным селебрити российского футбола.

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