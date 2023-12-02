Губерниев назвал Дзюбу главным селебрити российского футбола

Известный спортивный комментаторкомментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба отлично справляется с ролью звезды шоу-бизнеса.

«Что касается селебрити, то, безусловно, Артём Дзюба — он, без всякого сомнения, главная «селеба» нашего футбола. Если брать третьего российского футболиста, но из тех, кто уже закончил, то прекрасным участником «Вызова» стал бы Володька Быстров. По нему просто «Вызов» плачет!» — приводит слова Губерниева Sport24.

Комментатор признался, что Иван Обляков из ЦСКА произвёл на него «отличное впечатление на программе «Громко».

«Поэтому хотелось бы позвать его на шоу «Вызов». Он сойдёт за умника — молодой и воспитанный парень, который нашёл бы общий язык с юными учёными в этой программе», — добавил Губерниев.

Дзюба и тренер Леонид Слуцкий ведут YouTube-шоу, которое называется «Ну, так нельзя». Футболист и тренер позиционируют его как сатирическое. Ведущие приглашают к себе в гости известных российских футболистов и тренеров. Тренер и экс-наставник московского ЦСКА позволяют себе часто использовать много нецензурной лексики.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев признался, что никогда бы не согласился принять участие в интернет-шоу Дзюбы и Слуцкого.