Сумма трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош» составила €1,2 млн
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«Семь процентов от последующей перепродажи игрока достанутся нашему клубу. Сумма сделки составила €1,2 млн», — цитирует Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».
22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему Севикяну может быть нелегко в «Ференцвароше».