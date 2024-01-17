Сумма трансфера Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош» составила €1,2 млн

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов раскрыл подробности сделки по переходу полузащитника Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«Семь процентов от последующей перепродажи игрока достанутся нашему клубу. Сумма сделки составила €1,2 млн», — цитирует Мелик-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €1,8 млн.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему Севикяну может быть нелегко в «Ференцвароше».





