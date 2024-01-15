Черчесов рассказал, почему Севикяну может быть нелегко в «Ференцвароше»

Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал переход полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и «Ференцварошу» то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Как сообщает портал, венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока.

По информации «Спорт-Экспресса», Севикян покинет «Пари НН» за €1,1 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок забил семь голов в 24 матчах за нижегородцев. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Мелик-Гусейнов заявил, что каждый клуб планирует приобрести Севикяна у «Пари НН».