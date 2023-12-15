Гусейнов: у «Пари НН» каждый клуб планирует приобрести Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Краснодар».

«У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна. Дня не проходит, чтобы не было комментариев по этому игроку. Это всё пока, возможно, чьи‑то планы. Когда будут поступать предложения — рассмотрим. О чьих‑то планах нам неизвестно», — приводит слова Гусейнова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов рассмотреть продажу футболиста за €2,5 млн.

По информации источника, подписать Севикяна владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому рекомендовал футболист Эдуард Сперцян.

Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру».