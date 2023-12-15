RT в Telegram
Подпишись

Гусейнов: у «Пари НН» каждый клуб планирует приобрести Севикяна

Короткая ссылка
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов высказался о возможном переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Краснодар».
Гусейнов: у «Пари НН» каждый клуб планирует приобрести Севикяна
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас каждый клуб планирует приобрести Севикяна. Дня не проходит, чтобы не было комментариев по этому игроку. Это всё пока, возможно, чьи‑то планы. Когда будут поступать предложения — рассмотрим. О чьих‑то планах нам неизвестно», — приводит слова Гусейнова «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, «Пари НН» готов рассмотреть продажу футболиста за €2,5 млн.

По информации источника, подписать Севикяна владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому рекомендовал футболист Эдуард Сперцян.

Севикян в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить