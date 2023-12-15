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Metaratings: агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру»

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Рафаэл Пимента, агент полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна, может предложить приобрести футболиста «Интеру».
Metaratings: агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Metaratings.ru, Пимента в ближайшие дни проведёт встречу с руководством «Интера».

По информации источника, агент, вероятно, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам.

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Локо» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении.

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