Metaratings: агент Сперцяна может предложить футболиста «Интеру»
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Как сообщает Metaratings.ru, Пимента в ближайшие дни проведёт встречу с руководством «Интера».
По информации источника, агент, вероятно, предложит Сперцяна и другим итальянским клубам.
Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Локо» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.
Ранее сообщалось, что Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении.