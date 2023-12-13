Сперцян номинирован на звание лучшего футболиста Армении

Федерация футбола Армении (ФФА) опубликовала список номинантов на приз лучшему игроку 2023 года.

За награду поборются 19 игроков, в числе которых пятеро футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба ФФА.

В список попали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Георгий Арутюнян («Краснодар») и Угочукву Иву («Рубин»).

Сперцян в сезоне-2023/24 в 21 матче во всех турнирах за «Локо» забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €18 млн.

Победитель определится по итогам голосования 25 декабря.

Ранее сообщалось, что Сперцян, Матео Кассьерра и Бенхамин Гарре стали самыми подорожавшими футболистами РПЛ.