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Сперцян, Кассьерра и Гарре стали самыми подорожавшими футболистами РПЛ

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Стали известны самые подорожавшие футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сперцян, Кассьерра и Гарре стали самыми подорожавшими футболистами РПЛ
  • РИА Новости

Трансферная стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна поднялась с €15 млн до €18 млн, нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры — с €6 млн до €9 млн, хавбека самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре — с €5 млн до €8 млн, сообщается на портале Transfermarkt.

Самым подешевевшим игроком стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, цена которого упала с €18 млн до €15 млн. 

Ранее сообщалось, что Кассьерра не будет работать с национальной командой Колумбии из-за травмы.

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