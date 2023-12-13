Сперцян, Кассьерра и Гарре стали самыми подорожавшими футболистами РПЛ

Стали известны самые подорожавшие футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ).

Трансферная стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна поднялась с €15 млн до €18 млн, нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры — с €6 млн до €9 млн, хавбека самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре — с €5 млн до €8 млн, сообщается на портале Transfermarkt.

Самым подешевевшим игроком стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, цена которого упала с €18 млн до €15 млн.

Ранее сообщалось, что Кассьерра не будет работать с национальной командой Колумбии из-за травмы.