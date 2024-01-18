«Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года

«Краснодар» переподписал контракт с голкипером Матвеем Сафоновым до января 2029 года.

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 31 января 2029 года, сообщается на официальном сайте клуба.

31 декабря Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии CIES. У вратаря процент совершённых сейвов составляет 83%. В нынешнем сезоне он пропустил 12 голов в 18 матчах в составе «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €18 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).