RT в Telegram
Подпишись

«Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года

Короткая ссылка
«Краснодар» переподписал контракт с голкипером Матвеем Сафоновым до января 2029 года.
«Краснодар» переподписал контракт с Сафоновым до января 2029 года
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov/

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 31 января 2029 года, сообщается на официальном сайте клуба.

31 декабря Сафонов попал в топ-10 лучших голкиперов мира по версии CIES. У вратаря процент совершённых сейвов составляет 83%. В нынешнем сезоне он пропустил 12 голов в 18 матчах в составе «Краснодара». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €18 млн. 

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить