«На первом месте — человеческие отношения»: Мелик-Гусейнов о работе в «Пари НН», общении с Юраном и матрице коммуникации

Если людей не хвалить и не подбадривать, то в коллективе зреют конфликты. Такое мнение в интервью RT высказал генеральный директор «Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов. Он отметил, что старается общаться со всеми сотрудниками в клубе и не стесняется задавать вопросы. Бывший министр здравоохранения области также поведал о своих взаимоотношениях с главным тренером Сергеем Юраном и объяснил, почему ему не понравилась ни одна встреча команды в текущем сезоне.

— Какая первая мысль промелькнула в голове, когда узнали, что возглавите «Пари НН»?

— Для меня это был своего рода разрыв шаблонов, ведь в последнее время я работал на госслужбе. А до того так или иначе занимался организацией здравоохранения. Также у меня был свой консалтинговый бизнес. Большой спорт в моей жизни никогда не присутствовал, хотя я соприкасался с ним как болельщик или помощник при организации крупных мероприятий. В частности, оказался задействован по определённым вопросам в проведении Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в России. Но речь о менеджменте не шла. Когда губернатор Глеб Никитин сделал предложение и объяснил, что клуб во мне нуждается, принял его и не пожалел.

— Сколько длилась рефлексия?

— Несколько часов. Нужно было переговорить с супругой и просто понять, что ждёт меня в дальнейшем. Ведь предстояло сделать резкий поворот в сторону в профессиональной стезе. Поразмыслив, согласился, поскольку сам менеджмент в разных сферах в своих главных принципах идентичен, будь то нефтяная отрасль или здравоохранение. Как руководитель, ты обязан выполнять определённые функции. Разумеется, у тебя должна быть команда людей, разбирающихся во всём, но, чтобы механизм работал, нужен человек, который станет им управлять. Да, в футболе имеется собственная специфика, но мои менеджерские функции почти не отличаются от того, чем занимался на посту министра здравоохранения. Там я работал и над коммуникацией, и над целеполаганием, и над делегированием.

— Возможность отказаться была?

— Конечно. Это не какая-то пенсия, обещанная губернатором. Мол, поработал — иди теперь отдохни. Поверьте, в «Нижнем Новгороде» степень занятости настолько же высокая, как и на госслужбе. Приходим в офис в девять утра, уезжаем поздно вечером.

— Никитин отправил вас руководить футбольным клубом, опубликовав сообщение в соцсетях с формулировкой «Давиду нужны новые горизонты».

— Меня его пост очень удивил, ведь в среде чиновников, как правило, прощаются довольно сухо. Подал рапорт — его подписали. И никто ничего не скажет. Иногда всё вообще заканчивается громкими скандалами. Но, когда прочитал утром сообщение губернатора, оказался приятно удивлён. Фраза про новые горизонты — лишь одна составляющая. Там было много других значимых для меня слов. Получил исключительно положительные эмоции. Не ждал, что мой уход будет оформлен так по-человечески. При этом ушёл без скандалов, и мне не стыдно ни за один день на предыдущем месте работы. Во время пандемии коронавируса мы ночевали на ногах и боролись за каждую жизнь. Глеб Сергеевич видел, как мы выкладывались, а потому и разместил настолько трогательный пост. Я даже сделал его скриншот и периодически перечитываю.

— Принято считать, что генеральный директор априори несёт ответственность за все процессы в клубе, за исключением, пожалуй, футбольного, которым в большей степени занимается спортивный директор. В чём заключаются ваши функции?

— Ни для кого не секрет, что у нас нет спортивного директора. Эта ставка пока упразднена, поскольку мы создали мощный скаутский отдел и назначили руководителя этого направления. Всё, что касается спортивного развития команды, рождается там. Дальше предложения выносятся на заседание совета директоров, где состоят футбольные функционеры, обычные управленцы, представители региона и нашего ключевого партнёра — PARI. Идёт совместное обсуждение. В перспективе появление спортивного директора возможно, но сейчас считаем сложившуюся конструкцию наиболее рабочей на текущей стадии развития клуба и при имеющихся ресурсах. Важно, чтобы за все риски не отвечал один человек. В таком случае велика вероятность ошибки. Летнее трансферное окно мы как раз закрыли в подобном формате взаимодействия.

— Что за прошедшие пять месяцев усвоили для себя о российском футболе?

— В нём много канонов и требований. С одной стороны, это хорошо, поскольку должны быть одинаковые правила для всех. С другой, присутствует некий элемент зашоренности. Допустим, мы видим реальную проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. Все клубы обязаны вывернуться наизнанку ради того, чтобы привлечь людей. Хорошо, что у «Зенита» есть замечательная арена с закрывающейся крышей. Но у остальных-то таких нет. Начинаешь раскачивать эту историю, генерировать креатив, зовёшь народ в рамках разумного.

Нам следует сделать всё, чтобы отечественный футбол оставлял яркое позитивное впечатление. Людям надо напоминать о команде не дважды в месяц, когда играем дома, а ежедневно. Говорю на данную тему свободно, поскольку у меня большой опыт путешествий. Я посетил почти все страны мира. Иногда удавалось сходить и на матчи. Там народ реально обсуждает их, готовится к походу на встречу. Для них это настоящий праздник.

Футбол — отличное место, где можно получить эмоции и зарядиться позитивом, найти новых друзей. Здесь кипит жизнь, но большинство о ней не знает. Надо вернуть футбол в социум и сделать так, чтобы он заменил вечеринки. Нужно, чтобы люди получали удовольствие не на тусовках, а на играх. Как я уже сказал, российский футбол каноничен, и от части канонов необходимо избавляться.

Также мне не нравится подход при трансферах. У нас есть рынок, где ты волен делать предложение. Но при этом можешь получить официальное, а можешь — и несколько штук неофициальных. В таких случаях сразу закрываю дверь, чтобы эта коммуникация не продолжалась. Репутация мне дороже.

Давид Мелик‑Гусейнов об особенностях российского футбола

— Насколько футбольная действительность отличается от той, в которой вы работали прежде?

— Понятно, что со многими вещами не сталкивался ни в бизнесе, ни в сфере здравоохранения. Но речь не о существенном обременении. Есть условия, которые ты принимаешь. Разумеется, в спорте больше эмоций, чем где бы то ни было, больше сплетен и слухов. Также каждый считает себя экспертом. Человек посмотрел одну встречу и уже думает, что во всём разбирается, заводит Telegram-канал. Ради бога, однако часто мнение подобных специалистов носит радикальный характер.

Возьмём старт текущего сезона, когда в «Пари НН» пришли 16 новичков и им требовалось время, чтобы сыграться. Коллектив в первых турах не давал результата, на который рассчитывали. Нас сразу стали называть главным претендентом на вылет из РПЛ. Ребята, как можно судить по двум матчам!? Что это за уровень аналитики? Я всё время выступаю за цифры, чтобы можно было изучить данные и сравнить их. Да, в футболе есть статистика, но её интерпретируют как хотят.

— Чего клубу не хватает, чтобы совершить качественный шаг вперёд и стать своим в элите, как, например, «Краснодару»?

— Времени. Это тоже важная единица измерения. Если мы возьмём первый круг нынешнего розыгрыша РПЛ и предыдущего и сравним их по уровню посещаемости, увидим прирост в 1000—1200 человек. О клубе чаще слышат, интересуются им. С имеющимися объёмами маркетинга и медийного взаимодействия с социумом, полагаю, года через полтора мы приблизимся к тому, чтобы собирать аншлаги. При этом и стадион необходимо подготовить к приходу такого количества фанатов: провести на отдельных участках ремонт, оградить некоторые сектора от ветра. Если по щелчку завтра на арене соберётся 45 тысяч, технически справиться с этим будет не так просто. По средней аудитории прибавляем, но не ждём чудес. Движемся поступательно.

— Каков бюджет «Нижнего Новгорода» на текущий сезон и сильно ли он изменился в связи с ростом курса валюты?

— Это закрытая информация, но все, кто следит за футбольной жизнью, прекрасно знают, какой бюджет у клуба, и понимают, что мы далеко не лидеры по данному показателю. Считаю, бюджет не является суперважной составляющей. Куда значимее грамотное управление. Если опять провести параллель с медициной, можно открыть невероятный современный центр и набрать врачей-бездарей. Что там получит человек? То же самое в футболе. Деньги есть, и их нужно использовать эргономично, чтобы принимать правильные решения. Но и ценность помарки увеличивается. Одно дело ошибиться в «Нижнем Новгороде», а другое — в «Спартаке» или «Зените». Поэтому стараемся взвешивать каждый шаг. Хотя без осечек не обходится, и болельщики видят их на поле.

Но и бюджет должен расти. Я сторонник того, чтобы клуб процветал. Если кто-то думает, что мы зарабатываем деньги на зрителях, то глубоко ошибается. Приведу простые цифры. Даже если на всех домашних матчах соберутся аншлаги, мы обеспечим от продажи билетов всего 9% суммарного дохода текущего бюджета. Этого недостаточно, чтобы «Нижний Новгород» покупал дорогих исполнителей и постоянно летал чартерами. Но люди нужны нам для создания химии в виде эмоций. Когда с трибун атлета поддерживают, он поневоле побежит быстрее, у него вырастут крылья за спиной.

— Понятно, что до самоокупаемости далеко, но сколько зарабатывает клуб в процентном соотношении от трат?

— Сейчас он самоокупаем на 35%. Однако стоит задача выйти в ноль. Для этого укрепляем коммерческий блок, который занимается развитием отношений с различными внешними партнёрами, и маркетинговый, который в том числе работает над мерчем.

— Построенный к ЧМ стадион приносит доход или в эпоху Fan ID это сложно?

— Арена не затратная для нас история, хотя подготовка к матчам полностью лежит на клубе. Имеются также нерешённые вопросы с базой. Хотим, чтобы у команды появилась собственная, истории с арендами пора завершать. Зачем смотреть на то, как некий сотрудник засекает с секундомером, сколько времени мы провели на поле? Тренировка должна проходить столько, сколько требуется. Всё это задачи следующего года. Готовим предложение на уровне совета директоров, чтобы ключевые вопросы были решены как можно быстрее.

— О строительстве собственной детско-юношеской академии речь тоже пойдёт?

— Она уже есть и вписана в работу клуба. Но, увы, на данный момент в основном составе нет ни одного собственного воспитанника. Это большая проблема. Выходит, гранды увозят талантливых ребят из провинции, а потом они противостоят командам из родных мест, цвета которых могли бы защищать. Выстроить вертикаль работы клубной системы — приоритетная задача. «Нижний» — только вишенка на торте. Основную часть составляют школа, академия, молодёжный коллектив и дзержинский «Химик».

Давид Мелик‑Гусейнов о выстраивании системы «Нижнего Новгорода»

— В данном случае можно взять за пример «Краснодар»?

— Для этого надо обладать соответствующей инфраструктурой. У нас, например, нет своего интерната, куда получится поселить детей на полный пансион. В начале 2024-го откроет двери крытый манеж. Всё это мы уже учли в нашей стратегии. Данные задумки необходимо реализовать в кратчайшие сроки. Мы изначально не ограничивались только первой командой, выступающей в Премьер-лиге, хотя она тоже требует внимания. Наша главная задача заключается в том, чтобы выстроить вертикаль. Для этого надо в том числе создать полноценно работающую академию, чтобы агенты не стояли в очереди и не увозили детей. Если ребята родились в Нижегородской области, они должны иметь здесь все условия для становления.

— РФС может посодействовать сокращению оттока талантливых мальчишек из регионов?

— Не думаю, что перед федерацией стоит такая задача. Каждый регион делает свой выбор. У нас, к сожалению, он долгое время отсутствовал. Мы потеряли многих ребят. В отдельных клубах, напротив, тщательно отбирали молодёжь. Посмотрите на «Локомотив» и «Динамо». По количеству собственных воспитанников в составе они дадут фору многим. Вертикаль необходима «Пари НН» как раз для того, чтобы дети могли оставаться и развиваться тут. Всё-таки отъезд даже в Москву для них — стресс.

— Как часто вы вмешиваетесь непосредственно в спортивные вопросы? Например, ходили слухи, что Сергей Галицкий в «Краснодаре» едва ли не обсуждал тактику с тренерами.

— Стараюсь глубоко не погружаться в футбольную повестку в день матча или накануне. А после могу высказать свою точку зрения, чтобы у наставника имелся ещё один пусть не очень профессиональный, но взгляд со стороны. Что касается других сфер, не стесняюсь задавать вопросы. Если у меня есть «белое пятно», я лучше поинтересуюсь. У Сергея Юрана тоже могу спросить, почему он выпустил того или иного футболиста. Просто пытаюсь понять логику его суждений. Иногда получается, иногда нет.

Менеджерам в офисе задаю вопросы по другим темам, например бюджету или маркетингу. Мне важно выстроить причинно-следственную связь. Если цепочка где-то нарушена, требуется вмешательство. Речь в том числе о спортивном процессе. Допустим, отдельные игроки трусят противостоять сильным командам. Как мы будем с ними работать? Есть специалисты, но необходимо для начала хотя бы честно поговорить. Иногда у людей присутствуют проблемы в личной жизни, мы же не знаем всего.

— Когда общаетесь с Юраном, ощущаете, что он специально объясняет так, чтобы вам было непонятно?

— Конечно. Я не вчера родился и всё понимаю. У меня богатый коммуникационный опыт. Отличительная черта Юрана заключается в том, что он не лезет за словом в карман. Если ему что-то не нравится — скажет в лоб. Если его, например, не устраивает, что подопечные спят на старых матрасах, он не постесняется пожаловаться. Мне это в нём нравится. С такими людьми намного проще. Не надо врать, юлить и закрывать глаза на какие-то вещи. Уважаю тренера за данное качество и думаю, это взаимно. Все просьбы, о которых он говорил, офис отработал на сто процентов.

— У вас с Сергеем отношения на уровне «начальник — подчинённый» или он может высказаться более эмоционально и открыто?

— За пять месяцев сотрудничества у нас не было ни одной истории, в которой он бы повёл себя резко, хотя в некоторые моменты ему приходилось тяжело, и я это видел. Тогда Юран был весь серый, постоянно смотрел в пол и очень переживал. Я давал ему обратную связь и ни разу не услышал в ответ чрезмерного проявления эмоций, взрыва. Сергей — человек с большим опытом и всё прекрасно понимает. Думаю, у него внутри нет каких-то специальных «фильтров», просто он такой. Он никогда не допустит оскорблений или резкости. Панибратства тоже нет. Нормальные полноценные рабочие отношения. На мой взгляд, большего и не требуется.

Давид Мелик‑Гусейнов о взаимоотношениях с Юраном

— Судейство с тренером и его помощниками обсуждаете?

— Конечно, говорим, ведь без этого нельзя принять коллегиальное решение. Взвешиваем все за и против, изучаем, какую игру демонстрировали до тех или иных моментов. Может, где-то провинились сами. Иногда приходим к консенсусу: футбольный бог существует, и он нас за что-то наказал. Сразу после окончания матча атмосфера накалена и сгоряча можно сказать лишнего.

Возьмём даже флеш-интервью Михаила Галактионова по окончании встречи с «Крыльями Советов». Он сделал настолько жёсткое заявление на эмоциях. Если бы наставник общался с журналистом спустя 10—15 минут, подобного бы не произошло. Мы тоже можем резко судить о работе судей. Но когда разбираем эпизоды на холодную голову, иногда понимаем: жалобу лучше не подавать.

— В хоккее судьи объясняют свои решения публично. Стоит ли перенять эту практику?

— Жизненно необходимо. До сих пор по многим встречам, в которых арбитры выносили спорные вердикты, мы ответов не получили. А ведь задавали чёткие вопросы ещё в августе—сентябре. Более того, считаю, после игр флеш-интервью следует давать не только наставникам, но и рефери, чтобы болельщики понимали логику их решений. Когда арбитр даст объяснение, сославшись на букву правил, тогда мы уже вольны либо согласиться, либо обратиться в вышестоящую инстанцию. Например, перед противостоянием «Пари НН» с «Уралом» появились слухи о том, что Евгений Турбин, якобы, может быть предвзят. Уверен, если бы судьи были вынуждены общаться со СМИ, таких историй не возникало вообще.

— У вас в совете директоров один голос?

— Да, всего один. Будет ли мой голос решающим при паритете? У нас он никогда не складывался, поскольку собирается нечётное количество людей.

— Имеете право наложить вето на переход того или иного футболиста?

— Моя роль заключается в том, чтоб увязать спортивные пожелания с возможностями клуба. Если мы не способны потянуть трансфер игрока, я должен сказать совету: «А кто будет за него платить?» Моя обязанность — вписать исполнителей в имеющийся бюджет. Плюс у нас есть собственное нововведение: делаем прогноз, сколько денег в будущем способен принести новичок. Речь не только о продаже, но и голах с результативными передачами, которые помогают увеличить доход. Всё это просчитывается.

— Сколько зимой готов потратить «Нижний Новгород» на трансферы?

— Сумма есть, но раскрыть её тоже не могу. Однако в приоритетном списке присутствуют четыре фамилии. А сейчас прорабатываем пятого футболиста. Это все, кого мы готовы приобрести.

— В СМИ ваша фамилия фигурировала преимущественно в связке с Эдгаром Севикяном…

— Это логично, ведь у нас обоих армянские корни (смеётся). Интерес к нему был объясним, поскольку Эдгар — яркий футболист и замечательный парень. Он выступает за сборную Армении. Севикян постоянно находился на острие и много забивал. Но его успех — это успех всей большой команды. Не проходило и недели, чтобы мы не получали предложений по нему. С другой стороны, наводят справки и по другим игрокам, пусть про них говорят не так часто. Это и защитники, и латерали. По всем исполнителям основного состава и даже ближайшего резерва есть предложения.

— Не боитесь зимой остаться без половины основного состава?

— Нет. Во-первых, селекционный отдел активно работает в поиске усиления. Во-вторых, концепция «Нижнего Новгорода» заключается в том, что, развивая футболистов, обеспечивает прогресс и коллектива. Вырастить звезду и сложить ей определённый имидж тоже важно. Грамотное реноме — 50% трансферной стоимости. Клуб тоже должен получить от этого определённый импульс. И все ребята это прекрасно понимают.

— Скаутский отдел при поиске новичков изучает личные качества футболиста?

— На первом плане всё-таки стоит профессиональный уровень. Уже потом, когда формируется шорт-лист, начинаем анализировать всё тщательнее: черты характера, деятельность агентов и многое другое. Но всё же скауты прежде всего ищут людей, готовых помочь команде.

— Представляете «Пари НН», если бы зимой удалось договориться с Артёмом Дзюбой?

— Вполне. Считаю его великим футболистом по меркам страны. Если бы он защищал наши цвета, только бы выиграли от этого.

— Отъезд Тимура Сулейманова в «Локомотив» для вас лично стал болезненным?

— Да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, даже если абстрагироваться от моей менеджерской деятельности. Но всему своё время. Считаю, всё было сделано правильно. У Сулейманова появилась дополнительная возможность для развития. Он уже забивает за «Локомотив». А клуб получил толчок для роста. Здесь выиграли все три стороны: и мы, и железнодорожники, и сам футболист.

Давид Мелик‑Гусейнов о трансферных планах и уходе Сулейманова

— Приглашение Олега Романцева в качестве советника президента — шикарный пиар-ход. Но чем конкретно он способен помочь?

— После пресс-конференции и встречи с болельщиками отправились в мой кабинет и обсуждали, каким образом Олег Иванович мог бы стать активным участником работы клуба. Пришли к выводу, что ему будет проще трудиться советником. Прямо поинтересовался, по каким секторам он готов давать нам подсказки. Романцев попросил не ставить границ и изъявил желание помогать там, где окажется полезен. Главное — задавать вопросы, а он будет высказывать свою точку зрения. Это меня подкупило. Человек готов оставлять свои экспертные комментарии с логичным обоснованием. Скажу больше, речь идёт о полноценной работе.

— Но вы ведь можете прислушиваться к Романцеву и не соглашаться.

— Любой человек при принятии решений должен опираться на факты и свою логику. А лучше, чтобы у него было несколько точек зрения. Поэтому мнение Олега Ивановича окажется критично важным во многих направлениях. Мы уже начали обсуждение, и он обрисовал, как видит развитие того или иного процесса.

— Почему выбор пал не на Юрия Сёмина, Леонида Слуцкого или Валерия Непомнящего, которые понимают проблемы клубов с маленьких рынков?

— Честно говоря, не рассматривали другие кандидатуры. Почему именно он? Олег Иванович — великий. Я знаю Сёмина, Слуцкого и Непомнящего, но фамилия Романцева давно отлита в бронзе. Потом появились все остальные. Мне кажется, тут не следует метаться. Плюс мы прекрасно видим, сколько людей приходит на стадион, когда принимаем «Спартак». В городе любят красно-белых, и в этом нет ничего плохого. «Нижний Новгород» не хочет быть как они, но есть желание понять, как нам стать лучше, качественнее, эффективнее. Эти вопросы и будем задавать Олегу Ивановичу. Он правильно говорит: сейчас совсем другие технологии, нежели в те времена, когда он тренировал. Но человеческая логика не меняется никогда. И это самое ценное в любой профессии.

— Почему решили провести пресс-конференцию с легендарным специалистом в качестве модератора?

— Он нам изначально требовался. Можно было пригласить кого-то, но сработала дань уважения к Олегу Ивановичу. Понял, что лучше проведу мероприятие сам, чем позову постороннего. Мне несложно. Я не боюсь камер и нормально чувствую себя на сцене. Вместе с тем ни в коем случае нельзя было выпячивать себя. Главным героем ведь был не я, а Романцев. Важно было раскрыть его и показать, как мы будем с ним взаимодействовать.

А так мы в «Нижнем Новгороде» живём по-простому. Почему бы гендиректору не провести пресс-конференцию? Мы все — обычные люди. Нет никаких иерархий. Формально существует пирамида, в которой есть начальники и подчинённые. А мы находимся в системе матрицы. Каждый человек может зайти в мой кабинет и сказать: «Давид Валерьевич, я хочу учиться». Матрица даёт отличные возможности для коммуникации. Но это вовсе не означает, что из меня можно вить верёвки. Со мной такое не прокатит. К слову, матричная система позволила нам выстоять в пандемию коронавируса, когда мы получили шанс лично дотягиваться до каждого врача, чтобы донести информацию. В Нижнем Новгороде использовали самые современные технологии. Всё это следствие коммуникации.

— Вы стараетесь соответствовать современному образу управленца: идти на контакт, объяснять, быть ближе к людям. Насколько это тяжело даётся?

— В таком режиме живу не один десяток лет. При этом семья осталась в Москве, поскольку очень сложно перевезти её в Нижний Новгород. Когда прилетаю домой, родные как будто понимают: папу надо поберечь. Не устанавливал такие правила, но даже дети прекрасно знают, что мне требуется отдых и перезагрузка. Да, вечером энергии не хватает, но утром возрождаюсь из пепла, как птица Феникс, и бегу делать что-то новое.

— Людей вокруг вдохновляет ваш пример? Некоторые ведь могут начать общаться панибратски.

— Всё равно надо обязательно давать обратную связь сотрудникам. Тем же подчинённым всегда можно сказать: «Молодец, всё получилось». Это касается и футбола, и работы в офисе. Стараюсь поддержать ребят. Да, люди порой допускают ошибки, но кто из нас их не совершал? Например, после поражения от «Ростова» написал одному из игроков: «Ты молодой, у тебя всё получится». Нужно, чтобы человек не погружался в свои эмоции.

— Медийность — обязательная составляющая вашей профессии? Вы, например, ведёте Telegram-канал.

— Многие друзья говорят: мол, другие директора не отсвечивают, сидят тихо и о них никто не знает. Зачем тебе это всё? Я же, если честно, совсем не медийный. Сам публикую посты в Telegram, у меня нет копирайтеров. Иногда допускаю нелепые опечатки. Не виноват, что канал читают, но благодарен подписчикам.

— Анализируя футбол, вы часто пишете о цифрах. Какие данные используете?

— Вопрос опоры на определённые цифры важен в принципе, а не только в спорте. Я опираюсь на цифры в динамике. Обычный срез здесь и сейчас — ни о чём. Помню, как один аналитик в моей компании принёс подборку такой информации условно за 15 сентября. Спросил: что мне даёт этот день? Обязательно должна быть динамика, чтобы понять, какие тренды существуют. Рост и прибыль в бизнесе тоже исчисляются временными промежутками.

— Какой матч в первой части сезона РПЛ доставил вам наибольшее удовольствие?

— Может быть, покажусь странным, но мне не понравилась ни одна встреча. Я всё смотрю, вижу и анализирую, всецело растворён в этой истории. Однако есть чувство внутреннего неудовлетворения. Мы можем больше. Даже в тех противостояниях, где «Пари НН» одерживал победы, мы могли бы сыграть лучше.

— Для вас результат превыше всего?

— На первом месте стоят человеческие отношения. Когда захожу в раздевалку, словно компьютерный томограф, сканирую ребят вне зависимости от итога и понимаю: жизнь бьёт ключом здесь и сейчас. Они всегда молодцы, потому что наши и родные. Пока удовлетворения от того, что мы делаем, нет. Возможно, это патологическое чувство. Я перфекционист, и каждая неправильно растущая травинка вызывает у меня вопросы. Поначалу в клубе коллег удивляло, зачем я лезу в маркетинг или продажи магазина. А как не вмешиваться? Кто вам ещё даст обратную связь? Захожу в магазин и вижу висящую мятую майку. Кому это понравится? И так во всём.