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Юран заявил, что его не устраивает девятое место «Пари НН» в таблице РПЛ

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о положении команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Юран заявил, что его не устраивает девятое место «Пари НН» в таблице РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Поверьте, девятое место меня не устраивает. Вот шестое или пятое меня устроит… Игроки это знают, я им это доношу», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ нижегородская команда набрала 21 очко и занимает девятое место в таблице РПЛ.

В субботу, 2 декабря, подопечные Юрана примут екатеринбургский «Урал» в рамках 17-го тура РПЛ. Начало — 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев занял должность советника в «Пари НН».

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