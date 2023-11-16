«Может стать лучшим футболистом России»: Пименов — о прогрессе Пиняева, шоу Слуцкого и Дзюбы и мастер-классах для детей

Известные в прошлом футболисты должны делиться опытом с детьми. Об этом заявил в интервью RT экс-нападающий сборной России Руслан Пименов. По его словам, мастер-классы и тренировки с легендами мотивируют подрастающее поколение развиваться и прогрессировать. Двукратный чемпион страны также объяснил, в чём нужно прибавлять Сергею Пиняеву, чтобы вырасти в звезду европейского масштаба, раскритиковал шоу Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого и отдал должное Андрею Аршавину в качестве эксперта на телевидении.

— Какими тремя словами вы могли бы описать свою работу в качестве амбассадора РФС?

— Позитив, эмоции и жуткая усталость в конце мастер-классов наподобие того, что мы провели в Волгограде. Идёт совместный обмен энергией, но потом она иссякает. Тем не менее мне всегда хочется делиться хорошим настроением и знаниями с ребятами без остатка.

— В минуты товарищеских игр и тренировок с ними задумываетесь о том, что форму надо бы поддерживать чаще?

— Нет. Скорее о том, что физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда я играл на профессиональном уровне. Там были полтора часа матча — и свободен, один день — выходной. А тут приходится проводить на поле по шесть часов, да ещё и автограф-сессии со всеми желающими. Это ещё часа полтора. И всё время ты на ногах. Я уже не говорю о фотосессиях с командами. Болит всё. С другой стороны, тем самым мы тоже держим себя в тонусе.

— Если абстрагироваться от стандартных определений, какую пользу вы получаете от проекта «Футбол в школе»?

— Сначала для меня это было чем-то вроде прикола. Мне нравилось, но всё больше сводилось к шуткам и смеху. По прошествии пары лет отношение полностью изменилось. Ты настраиваешься на то, чтобы дать детям определённые советы. Даже во время игры беседуешь с ними и иногда говоришь, как лучше располагаться на поле. Ведь тренеры, которые работают с ребятами, не всегда успевают делиться знаниями, поскольку перед ними стоят более глобальные задачи: поставить технику, объяснить тактические нюансы, улучшить физическое состояние. Да и сами они открыты к общению. Я тоже сделал шаг вперёд в плане взаимодействия с детьми по сравнению с тем временем, когда только начинал участвовать в подобных мероприятиях. Тогда ездил и всё было в диковинку.

Плюс мы передаём определённую историю. Юные игроки после совместных занятий читают о нас в интернете, узнают, каких достижений мы добились. То есть в головах у них не только Медиалига и звёзды, чья карьера продолжается, например Криштиану Роналду, Артём Дзюба или Георгий Джикия. Теперь они понимают, что Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычёв защищали цвета «Локомотива» и «Спартака», выступали в АПЛ и Лиге 1. Это тоже важно. Мы в своё время листали книги о футболе. Так и нам прививали любовь к нему.

— Андрей Аршавин жаловался журналистам, что дети в Новогорске фотографируются с ним, а потом спрашивают: «А как вас зовут?» Владислав Радимов по дороге во Владивосток на матч Кубка России раздавал автографы юным футболистам, которые очень удивлялись тому, что перед ними игрок, проведший за сборную 34 матча. Вы чувствуете, что общаетесь по большей части с ребятами, которые вас не знают?

— Сталкиваюсь с этим постоянно. Забавно, когда они смотрят на мою фотографию и спрашивают: «О, а кто это»? Отвечаю: «Я, но только тут мне 21». Зато приятно осознавать, что этот кадр сделали во время чемпионата мира в 2002-м. Потом начинаю рассказывать, что в составе «Локомотива» обыгрывал «Реал», где на первых ролях были Роналдо и Зинедин Зидан. Когда вспоминаешь, как железнодорожники разгромили «Интер» в Лиге чемпионов, некоторые вовсе верить отказываются. А уж когда рассказываю про шесть побед «Спартака» на групповом этапе ЛЧ, думают, что это шутка. Объясняю им, что всё возможно, необходимо только усердно заниматься. Одной тренировки в день явно недостаточно. Шучу, что в Бразилии их голодные сверстники проводят по 12 часов в сутки на пляже с мячом. А в целом такое отношение воспринимаю спокойно и с пониманием. Потому и важно передавать историю из поколения в поколение.

Руслан Пименов

— Никто не удивлял вас фразами из серии «Мне папа рассказывал, как вы в Лиге чемпионов забивали «Андерлехту»?

— Подобное тоже случается часто, хотя скорее родители предварительно рассказывают о нас. И всё-таки наблюдается приятная тенденция: дети узнают всё чаще. Плюс перед играми во время объявления составов перечисляют регалии. У них уже меняется отношение и появляется интерес. На нашем фоне хотят показать свои лучшие качества. Дети сейчас вообще более расслабленные и раскрепощённые, чем мы в своё время. Они не боятся играть и стараются продемонстрировать максимум.

— В ближайшие дни в Волгоград прилетит сборная России. Как думаете, если к тем детям, с которыми вы тренировались, привести действующих футболистов, кто будет пользоваться наибольшей популярностью?

— Смотря кто доедет. Если говорить в целом, то, наверное, Дзюба. Его любят по всей стране. Но в сборную его не вызывают, поэтому, наверное, Александр Головин. Есть ещё «Спартак», за который традиционно переживают много людей. Любой исполнитель красно-белых рискует оказаться разорванным на части, даже сидящий в запасе Джикия. К Георгию дети тоже относятся с большой теплотой. Другие команды несколько обделены вниманием, но к этому следует относиться спокойно и просто добиваться успехов на поле.

— Сергей Пиняев не намного старше тех школьников, с которыми вы тренируетесь. Ещё два года назад он сидел на замене в «Крыльях», а теперь выходит со стартовых минут и ведёт за собой партнёров по национальной команде. Может ли полузащитник стать ролевой моделью для нового поколения?

— Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело — медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое — талантливый парень, у которого всё впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным. Но дело немного в другом: неожиданно раскрывшийся на позиции левого вингера Наир Тикнизян помешал прогрессу партнёра. Сергея пришлось перемещать на правый фланг. Но он должен пройти эту школу жизни. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, всё же хавбек обязан помогать и в обороне. Тогда Сергей превратится в звезду европейского масштаба.

— Аршавин недавно заявил, что Пиняев уступает ему в тонкости на поле, а по стилю больше похож на Криштиану Роналду. Уместно ли сейчас делать подобные сравнения?

— На поле всё видно сразу. Опыт, конечно, важен. Порой у молодых эмоции превалируют над разумом. Поэтому все ветераны и сокрушаются: «Мне бы сегодняшнюю голову в 20 лет». Зато с возрастом появляются хладнокровие, понимание игры, умение распорядиться моментом. Повторюсь, Пиняев способен вырасти в классного мастера и даже лучшего футболиста России, если прибавит в разрушении. Всё-таки его позиция обязывает проделывать большой объём. Пока навыки Сергея ограниченны и он недотягивает до европейского уровня.

— К слову, многие легендарные спортсмены во время мастер-классов не церемонятся с детьми и остаются кумирами, творящими магию, тем самым давая понять, что спорт высших достижений не терпит поблажек. Насколько это правильно, на ваш взгляд?

— По этому пути пошёл Динияр Билялетдинов. Он не поддаётся никогда. Я отношусь к подобного рода мероприятиям иначе. Понимаю, что это гала-матчи и от тебя ждут в первую очередь шоу. Необходимо, чтобы и ребята отмечались голами и ощущали уверенность в себе. Но и уступить со счётом 0:5 не имеешь права. Играешь вничью — 5:5 или выигрываешь — 6:5. Согласитесь, такие встречи больше запомнятся детям, чем если бы мы вышли и забили им 100.

Вспоминается один случай на фестивале в Москве. У детей была задача забить как можно больше друг другу. Но в итоге тяжёлая заруба, на табло горят нули. Я выхожу на замену за одну из команд, и она с моей помощью открывает счёт. Тут же подскочил ко мне парень и говорит: «Вы же взрослый, а это детский турнир. Что вы тут забыли»? Аргументированно меня «убрал».

— Кто приезжал к вам из легенд, когда вы сами были ребёнком?

— Никто. В этом отношении мы были обделены. Поэтому, считаю, выбрано абсолютно верное направление с точки зрения взаимодействия с начинающими футболистами. Мы проводим большую работу. Тут ведь идёт речь о вовлечении не только в профессиональный спорт, но и в массовый. Возможно, игры с заслуженными ветеранами станут для ребят дополнительным стимулом, чтобы расти и прогрессировать, заниматься дополнительно.

Я, например, спрашиваю у них: «Зарядку делаете? Сколько раз в день?» Отвечают, что после школы. Интересуюсь, сколько подтягиваются, отжимаются, как часто плавают. Потому что профессиональный футболист должен развиваться во всех видах, чтобы иметь приличную координацию. Это не просто развлечение. Ты обязан наработать определённый набор спортивных навыков, а не концентрироваться исключительно на мяче. В противном случае рискуешь вырасти однобоким исполнителем.

— Психологи утверждают, что длительное общение с детьми и подростками оказывает сразу два интересных эффекта: во-первых, несмотря на усталость, чувствуешь прилив сил и эмоций, а во-вторых, после тянет поговорить со своим ребёнком, семьёй.

— У меня немного другая история. Родителям звоню почти каждый день. Дочери — тоже, а ей в этом году уже 18. Надо же знать, чем она занимается. Регулярно на связи с родными просто на автомате. Тем более я единственный ребёнок в семье, как и дочь у меня.

Руслан Пименов

— Кажется, вы от своей медийности получаете удовольствие и она вам не доставляет никакого дискомфорта.

— Нельзя приходить к детям в плохом настроении и давать им понять, что у тебя какие-то проблемы. Всегда стараюсь оставаться любезным и улыбаться, поскольку понимаю: я медийная персона и приехал поучаствовать в мастер-классе. Если бы не обладал некоей долей популярности, наверное, вёл бы себя иначе. А так за спиной у меня неплохая карьера. Она могла быть лучше или хуже, никто этого не знает. Но если работаешь с ребятами, должен оставаться на позитиве.

— А общение с журналистами в качестве эксперта не утомляет?

— Не всегда отвечаю положительно на просьбу дать комментарий и поменял к этому своё отношение. Например, должен состояться матч «Спартак» — «Зенит», и корреспондент обзванивает всех моих друзей из числа бывших футболистов и задаёт один и тот же вопрос: «Как сложится игра?» Мне кажется, даже болельщиков это уже не трогает. А вот предложение сделать большое интервью с небанальным заходом вызовет у меня интерес. Тут уже даёшь развёрнутые ответы. Потом с удовольствием перечитываю подобные материалы, в отличие от повседневных комментариев ни о чём для новостной ленты. Когда набирают каждый день, банально устаёшь.

— Кто лучше всех из завершивших карьеру отечественных звёзд проявляет себя в роли аналитика?

— На телевидении выступает очень узкий круг бывших футболистов. Возможно, коллеги обидятся, но мне интересно послушать Аршавина. Мы с ним одного года рождения и по-спортивному мыслим одинаково. Да и когда выходим на поле, понимаем друг друга. Другие, например Билялетдинов и Сычёв, вовсе никуда не ходят. Зато Владимира Быстрова знают абсолютно все и просят автографы. Он сейчас очень популярен именно благодаря работе в студии. Если бы дети его увидели на мастер-классе, сразу бы облепили. Вспоминают его известный диалог с Магомедом-Шапи Сулеймановым: «Алло, это Володька». Причём половина его обожает, а половина не любит, но равнодушных нет — искренность и эмоциональность подкупают зрителей.

— Если бы Леонид Слуцкий и Артём Дзюба пригласили вас в своё шоу, согласились бы принять участие?

— Ни в коем случае. Считаю, они ушли не в ту сторону. Один — бывший главный тренер сборной России, другой — её экс-капитан. И там стоит мат-перемат. Опять же, что ты демонстрируешь подрастающему поколению? Получается, мы в качестве амбассадоров РФС — белая сторона, а они — чёрная, но и то и другое заходит.

— Но Дзюба параллельно доказывает свою состоятельность на поле.

— Всё равно ты не имеешь права так себя вести, ведь на тебя смотрят дети, которые сами мечтают стать футболистами. Выступал бы ты в других видах — вопросов не возникло бы. Но и там быстро бы объяснили, что к чему.

— Вы сами никогда не хотели попробовать себя в роли ведущего какого-нибудь шоу?

— Не то что мне это неинтересно, просто совсем не моё.

— Летом вы приняли участие в шоу-забеге на Никольской улице в рамках недели лёгкой атлетики. Понравилось?

— Предложил поучаствовать мой близкий друг и олимпийский чемпион Юра Борзаковский. К слову, он здорово играет в футбол и на День РЖД в прошлом году оформил хет-трик в матче с командой, за которую я выступал. Он пригласил, и я не мог отказать. Почему бы не пробежаться по центру Москвы в непосредственной близости от Кремля? Получил огромное удовольствие. Хотел, чтобы выиграл Александр Филимонов, и кричал ему: «Фил, давай беги! Я за тебя».

— Многие удивляются, как бывший вратарь сборной России старается одерживать победы абсолютно во всех подобных мероприятиях.

— Стоит отметить, что в последние пару лет он хотя бы научился правильно относиться к гала-встречам. Но удивляться этому не приходится, ведь речь о плеяде легендарных спартаковцев, которые всегда хотели и хотят выигрывать.

— Вы с партнёрами 19 ноября во встрече легенд ЦСКА и «Локомотива» будете стремиться выиграть?

— Для чего? Всё равно это в первую очередь товарищеское противостояние. Опять же, и мы, и армейцы уже всё давно доказали. Но, конечно, болельщики увидят красивый футбол. Шоу никто точно устраивать не станет.

— Какими словами Юрий Сёмин будет напутствовать вас, как думаете?

— Он уже сказал журналистам, что получится принципиальный матч. В данном обещании весь Юрий Павлович. Тем более соперничать ему предстоит с Валерием Газзаевым. Он тоже супермотиватор. Поэтому ожидаю жёсткой игры. Надеюсь на ничью 2:2, но думаю, она никого не устроит. Если при таком счёте выйду один на один — пробью в штангу. Пусть не обижаются. (Смеётся.)