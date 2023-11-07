Аршавину сборная России по футболу неинтересна

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин заявил, что у него нет большого желания смотреть товарищеские матчи национальной команды.

«Сборная России неинтересна, потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что нынешний состав сборной не дождётся возвращения России на международную арену.

«Тренер знакомит игроков с требованиями для будущего? Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную», — добавил Аршавин.

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.