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Тарханов уверен, что на матче сборной в Волгограде будет аншлаг

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Бывший тренер столичного ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Кубы в Волгограде вызовет большой ажиотаж среди местных болельщиков.

«Ну и хорошо, что сыграют в Волгограде. Москва перенасыщена спортивными мероприятиями. В Волгограде хорошо, народу будет битком на стадионе», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Бывший тренер сборной России подчеркнул, что «сейчас надо со всеми играть, кто соглашается».

«Посмотрим на Кубу, сравним её с нашей сборной. У тренеров будет хороший материал для изучения. Можно будет проверить разных игроков, тут сразу несколько плюсов», — добавил Тарханов.

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что национальной команде стоит проводить больше матчей в регионах.

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