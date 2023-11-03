Сёмин: сборная России по футболу должна больше играть на периферии
- РИА Новости
«Считаю, сборная России должна больше играть на периферии, где на футбол приходит большое количество болельщиков. Надо выбирать не только Волгоград, а ещё более мелкие города. Например, Орёл», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что главная задача сейчас — популяризация футбола в стране.
«Болельщики есть не только в Москве и Питере, но и в других городах. Футбол существует везде, в маленьких городах тоже», — добавил Сёмин.
Третьего ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.
Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.
Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от турниров из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Россия готова подать заявку на проведение ЧЕ по футболу 2036 или 2040 года.