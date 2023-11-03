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Сёмин: сборная России по футболу должна больше играть на периферии

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин уверен, что национальной команде стоит проводить больше матчей в регионах.
Сёмин: сборная России по футболу должна больше играть на периферии
  • РИА Новости

«Считаю, сборная России должна больше играть на периферии, где на футбол приходит большое количество болельщиков. Надо выбирать не только Волгоград, а ещё более мелкие города. Например, Орёл», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — популяризация футбола в стране.

«Болельщики есть не только в Москве и Питере, но и в других городах. Футбол существует везде, в маленьких городах тоже», — добавил Сёмин.

Третьего ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия готова подать заявку на проведение ЧЕ по футболу 2036 или 2040 года.

 

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