«Всегда надо стремиться к большему»: Самедов — о лицензии тренера, селекции «Факела» и причинах падения уровня РПЛ

Уровень российского футбола начал падать после домашнего чемпионата мира, потому что в РПЛ перестали приезжать сильные легионеры. Об этом в интервью RT заявил бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов во время сборов для юных футболистов в Новогорске. Кроме того, он рассказал, доволен ли летней селекцией «Факела», и объяснил, почему решил получить тренерскую лицензию, а также дал оценку последним товарищеским матчам сборной России.

— Насколько часто в последнее время вам удаётся давать мастер-классы вроде того, что был организован для победителей Школьной футбольной лиги РФС на базе сборной России?

— К сожалению, приезжаю на подобные мероприятия редко, но иногда получается выбраться на другой прекрасный проект союза — Лигу легенд. Увы, из-за работы нет возможности активнее принимать во всём участие. Но в этот раз посмотрели по датам, оказалось свободное окно. Всё сложилось. Я с удовольствием пообщался с ребятами. Впечатления остались самые хорошие.

— Единственное, всё немного испортил дождь.

— Конечно, можно жаловаться. Но дети не обращали на него внимания. Радовались, несмотря ни на что. А от этого и у меня настроение тоже поднималось. Погода на самом деле была футбольная. Дождь, но не холодно.

— Вы старались больше времени проводить с мальчиками младшего возраста и девочками. С ними проще общаться?

— Те ребята, которые постарше, очень серьёзные. Они сосредоточены на тренировке, а девчонки и малыши просто бегают, радуются, получают удовольствие. С ними веселее.

— Ну и у вас младший из трёх сыновей ещё тоже совсем маленький. Знаете, как с ними себя вести.

— Да, ему только четыре года. Малыши очень забавные.

— Для вас программа «Футбол в школе» — это исключительно проект, прививающий любовь к спорту, или же он может принести пользу и на профессиональном уровне?

— Думаю, это всё же в первую очередь именно популяризация здорового образа жизни. Очень хорошо, когда молодёжь с раннего возраста начинает заниматься спортом. И абсолютно неважно, какой именно вид они выбрали: футбол, хоккей или что-то ещё. Но если среди этих ребят найдутся таланты и им удастся пробиться, то это тоже будет здорово. Почему бы и нет? Главное — иметь желание и стремление добиваться своих целей.

— Кто-то из победителей Школьной футбольной лиги обратил на себя внимание в Новогорске?

— Мы работали в таком формате, что сложно было оценить уровень игроков. Я перебегал от одной группы к другой. Кто-то смотрелся получше, кто-то послабее. Но они ещё совсем молодые, у ребят всё впереди.

— Весной вы пошли учиться на тренера вместе с Динияром Билялетдиновым, Дмитрием Сычёвым, Александром Мостовым и другими бывшими игроками. Какие первые впечатления от занятий?

— Нас 15 человек. Прошло два модуля, впереди — третий. Пока всё нравится, во время обучения каждый раз узнаём что-то новое. Конечно, подобралась немного специфическая группа. В ней только те футболисты, кто провёл определённое число матчей за сборную (не менее 20 — за национальную команду и 300 — на высшем уровне. — RT). И я думаю, что с нами достаточно тяжело работать, поскольку у каждого есть своё мнение на любую тему. Но именно это и интересно. Причём и нам, и тем, кто преподаёт. Все занятия проходят очень живо.

— При этом пару лет назад вы говорили, что быть наставником — не ваше.

— Да, но за это время много всего произошло. Мои взгляды на разные вещи изменились, в том числе и отношение к тренерской деятельности. Подумал: почему бы и нет? Решил попробовать.

— То есть задумываетесь об этой работе, а не просто ради интереса пошли учиться.

— Да, конечно. Иначе не стал бы получать лицензию.

— В то же время вы уже несколько лет занимаетесь селекцией: сначала в «Локомотиве», теперь в «Факеле». Какая деятельность интереснее — ваша нынешняя или тренерская?

— Я думаю, у меня неплохо получается та работа, которую я делаю сейчас. Но всегда надо стремиться в большему. В любом случае я остаюсь в футболе, где чувствую себя как рыба в воде. Единственное, уже понял: тренировать и быть игроком — это совершенно разные вещи. А селекцией мне тоже нравится заниматься.

— Сколько времени проводите в Воронеже?

— Когда идут сборы, то, конечно, много нахожусь с командой. А так, в течение сезона, приезжаю в город за два-три дня до матча.

— Сложно добираться без аэропорта?

— Мы уже привыкли. Получается, второй год так живём. Если ехать на машине, то 4,5—5 часов — и ты уже на месте. На самом деле не такая большая проблема. Сложности возникают именно у команды, поскольку ближайший аэропорт далеко и добираться до разных точек России непросто.

— Удовлетворены тем, как прошла последняя трансферная кампания «Факела»?

— Лето получилось очень тяжёлым, потому что многие переговоры срывались. Из-за логистики, наших где-то ограниченных возможностей, по другим причинам не удавалось приобрести тех футболистов, которых мы хотели. Но работа была проделана. Теперь нам осталось несколько туров до перерыва. Сядем вместе с руководством и тренерским штабом, всё взвесим и решим, как нужно дальше усиливаться команде.

— Из пришедших летом ребят кто лучше всего влился в коллектив?

— Мы взяли хорвата Антонио Яколиша, южноафриканца Табо Селе, молдаванина Никиту Моцпана, а также россиян Фёдора Кудряшова, Александра Долгова и Николая Пояркова в аренду. Все по-разному адаптировались в команде. Кому-то нужно было больше времени, кому-то меньше. В любом случае мы в целом довольны, как они выступают. Понятное дело, что можно стремиться к лучшему и нужно это делать. Но все новички помогают «Факелу» выполнять поставленные цели. Это самое главное.

— При этом сразу два россиянина — Далер Кузяев и Арсен Захарян — этим летом перебрались в Европу, несмотря на все санкции. Для вас их отъезд стал сюрпризом?

— Да, есть удивление по этому поводу. Нас, казалось бы, везде банят, никуда не пускают. А ребятам всё равно удалось уехать играть в Испанию и во Францию.

— Мнения по поводу решения Захаряна разнятся: одни говорят — правильно сделал, другие — поторопился, так как прошлый сезон вышел не самым удачным. У вас какая позиция?

— А если бы он не уехал сейчас, откуда мы знаем, была бы у него ещё раз в жизни такая возможность? В любом случае он рискнул, попробовал. И дай бог, чтобы у него всё получилось.

© Александр Любарский | Российский футбольный союз

— Российский чемпионат сегодня сильно уступает европейским в «интенсивности», если говорить словами Валерия Карпина. Почему это происходит?

— Я думаю, все последние события в мире, безусловно, повлияли на ситуацию. Но мне кажется, он всё-таки начал просаживаться раньше. Если домашний чемпионат мира ещё дал какой-то толчок для развития, то после всё пошло на спад. В первую очередь из-за того, что к нам до этого приезжали хорошие легионеры, а сейчас их уже нет. Можно говорить и о более сильном поколении россиян, но с этим тезисом кто-то поспорит, а если смотреть только на иностранцев, то это факт. Прежде они были выше уровнем.

— Но неужели без легионеров нельзя на тренировках и в матчах удерживать высокую скорость?

— Если друг против друга действуют российские игроки, конкуренция в любом случае получается ниже. Те легионеры, которые приезжали раньше, были выше классом, и нашим ребятам приходилось прогрессировать, чтобы их обыгрывать на поле. Плюс ко всему команды выступали в еврокубках, об этом нельзя забывать. Всё это помогало развиваться.

— А теперь и сильнейшие российские футболисты расслабляются, так как спокойно выигрывают конкуренцию?

— Возможно, страдает мотивация. Конечно, психологически тяжело, когда не играешь в еврокубках и тебе не разрешают бороться за выход на крупнейшие мировые турниры. Целое поколение спортсменов может и не получить такой возможности.

У меня, слава богу, в карьере были и Евро-2016, и два чемпионата мира — в 2014-м и 2018-м. И мне действительно очень жалко ребят. Конечно, играть за сборную — это честь, даже в товарищеских матчах. Однако сложно осознавать, что у тебя может не появиться возможности побороться на международном уровне.

— Как думаете, почему у сборной России совсем ничего не получилось в матче с Кенией, хотя с Камеруном команда играла неплохо?

— Нужно учитывать, в каких условиях проходили оба матча. С камерунцами играли на стадионе «Динамо». Собралось 20 тыс. зрителей. У встречи был классный антураж. Ребята от этого, конечно же, тоже напитались энергией, настроились. Получился настоящий праздник и для национальной команды, и для зрителей.

А второй матч состоялся на нейтральном поле — в Турции. Причём достался такой соперник, обыграв которого особой похвалы не получишь. А если вдруг случится неудача, то помоев выльется много.

— Вы много следите за молодёжью в силу специфики вашей работы. Кто из ребят сегодня обращает на себя внимание в РПЛ?

— На самом деле новых имён много. Например, мне нравится 18-летний нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров, который забил два мяча в ворота «Спартака» в Кубке России.