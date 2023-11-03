Мостовой — о матче с Кубой: нам не приходится выбирать соперников

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал проведение товарищеского матча между национальной командой и Кубой.

«Играть в регионах надо. Товарищеские игры — это правильно. Другое дело, что нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой?» — цитирует Мостового «СЭ».

Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия готова подать заявку на проведение ЧЕ по футболу 2036 или 2040 года.