РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поприветствовал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

РИА Новости