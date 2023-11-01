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РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034

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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков поприветствовал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.
РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034
  • РИА Новости

Соответствующее письмо было направлено главе футбольной федерации королевства Ясеру Аль Мишаалю.

В РФС также выразили готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке турнира.

31 октября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Саудовская Аравия примет мундиаль 2034 года.

Ранее сообщалось, что королевство осталось единственным кандидатом на проведение ЧМ-2034.

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