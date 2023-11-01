РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира-2034
- РИА Новости
Соответствующее письмо было направлено главе футбольной федерации королевства Ясеру Аль Мишаалю.
В РФС также выразили готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке турнира.
31 октября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Саудовская Аравия примет мундиаль 2034 года.
Ранее сообщалось, что королевство осталось единственным кандидатом на проведение ЧМ-2034.