Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что товарищеские матчи в условиях изоляции показывают Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что национальная сборная существует.

«Мы ещё раз сможем показать активность на международной арене, подчеркнуть, что у нас активно развиваются отношения не только с Африкой, Центральной Азией. Я считаю, что это в некоторой степени спортивно-политическое событие, нежели спортивное», — цитирует Колоскова ТАСС.

По мнению бывшего члена исполкома УЕФА, РФС принял правильное решение о проведении товарищеского матча в Волгограде.

«Давно там не играли, стадион хороший и красивый, народ там футбол любит. Традиции там футбольные глубокие. Поэтому в плане посещаемости будет всё нормально», — добавил Колосков.

3 ноября стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с Кубой. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Куба занимает 169-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная с Острова свободы находится в таблице между командами Вануату и Фиджи. Россия располагается на 39-й позиции.

Напомним, что ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что национальной команде стоит проводить больше матчей в регионах.