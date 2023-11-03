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«Дети попали в сказку»: в Новогорске провели сборы для юных футболистов с участием Аршавина, Овчинникова и Самедова

Аршавин, Овчинников и Самедов дали уроки детям в рамках Лагеря сборной РФС

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Екатерина Бредина
На базе в Новогорске на этой неделе прошёл детский лагерь, в котором приняли участие победители Школьной футбольной лиги. Мальчики и девочки из пяти регионов России тренировались под руководством наставников национальной команды, а также пообщались с Андреем Аршавиным, Сергеем Овчинниковым, Александром Самедовым и другими звёздами отечественного спорта. Кроме того, ребята побывали на стадионе «Спартака», посетили матч ЦСКА — «Оренбург» в Кубке России и посмотрели фильм «Яшин».

Побывать на базе национальной футбольной команды в Новогорске, потренироваться под руководством профессионалов, получить классную экипировку — разве это не мечта любого ребёнка, который увлекается данным видом спорта?

Возможность осуществить её на этой неделе получили мальчики и девочки из Москвы, Чебоксар, Камышина, Ижевска и Челябинской области, которые стали победителями Школьной футбольной лиги. В течение пяти дней в лагере сборной они не только занимались под присмотром опытных наставников, но и смогли пообщаться с настоящими легендами.

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Во вторник, 31 октября, к ребятам приехали Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Причём бронзовый призёр Евро-2008 ради общения с детьми совершил «маленький подвиг»: ему пришлось встать в пять утра, чтобы прилететь из Санкт-Петербурга в Новогорск.

И поначалу экс-нападающий национальной команды выглядел слегка уставшим, однако, как только он получил мяч, настроение у него сразу же улучшилось. Не обошлось и без конфузов. Как оказалось, далеко не все узнали Аршавина.

«Ребята, давайте я сначала представлюсь. А то некоторые девочки со мной фотографировались, а потом спрашивали, кто я!» — предложил спортсмен.

Овчинников, в свою очередь, отметил, что молодёжь сегодня мало следит за прошлым, поэтому вряд ли он и Аршавин станут для ребят ориентирами. Тем не менее это общение должно остаться в их памяти.

«Раз они занимаются футболом, так или иначе слышали, что мы в прошлом тоже выступали. Но такие мероприятия не обходятся без персон, которые нужны для антуража. В данном случае участвуем мы с Андреем Сергеевичем. Надеюсь, какой-то след в их становлении как личностей в спорте мы оставим», — сказал Овчинников.

  • © Пресс-служба РФС

А вечером ребята вместе с Аршавиным отправились на стадион «Спартака», где им показали раздевалки команд, а также вывели на поле и к скамейкам запасных. Также детям устроили экскурсию по музею красно-белых. К тому моменту участники проекта «Футбол в школу» уже настолько освоились, что общались с бронзовым призёром Евро-2008 как со своим товарищем и даже спели ему песню про рваные джинсы.

«Мне специально сшивали из двух половинок», — иронично отнёсся к своему образу спортсмен.

При этом, по словам педагога дополнительного образования СОШ №61 города Чебоксары Сергея Лесина, многие его воспитанники впервые побывали на настоящем стадионе.

«И неизвестно, окажутся ли ещё раз на такой арене в будущем. А здесь они всё посмотрели, посетили музей, сделали много фотографий», — признался специалист в разговоре с RT.

Впрочем, ещё раз им удалось оказаться на трибунах совсем скоро: уже через два дня они посетили матч группового этапа Кубка России между ЦСКА и «Оренбургом».

Также юных спортсменов во время сбора посетили Герман El Сlassico, Алексей Гасилин, чемпион России по фристайлу Игорь Олейник и блогер Эльхан Салахов, выступающий в казахстанском «Уралец Медиа». Последние показывали сложные финты, которые юные футболисты с большим энтузиазмом потом пытались повторить.

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Наставников же больше интересовали тренировки под руководством специалистов национальной команды. Как отметил Лесин, ни одно занятие в течение четырёх дней не повторилось.

«Очень много новых упражнений. Для меня лично понаблюдать за работой настоящих профессионалов было очень полезно. Тем более они занимались и с мальчиками, и с девочками разного возраста. А у нас тоже есть женский футбол, хотя мы и привезли только ребят, которые стали победителями проекта. Для нас большое счастье — участвовать в подобных мероприятиях. Дети попали в сказку. РФС дал нам возможность действительно почувствовать, что значит жить в гостиницах, как сборная России, так же питаться, заниматься на этих полях. Для нас это бесценно», — добавил Лесин.

При этом тренер вовсе не удивился такому количеству приехавших в Новогорск девочек. Как оказалось, в Чебоксарах женский футбол активно развивается.

«Раньше тоже не понимал, что им нравится в этой игре. Хотя в каждой возрастной группе обязательно были одна-две девочки, которые хотели заниматься и тренировались с мальчиками. В итоге одна наша воспитанница недавно подписала контракт с ЦСКА, а вторая — с «Динамо», — добавил специалист.

Ещё одним гостем юных спортсменов стал бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. Его в Новогорске ждала «спартаковская» погода: весь день накрапывал дождь. Тем не менее на тренировку это никак не повлияло.

  • © Пресс-служба РФС

«В 2018-м провели здесь почти два месяца. Приятных воспоминаний от базы, конечно, осталось очень много. Погода? Нормальная, футбольная», — признался Самедов.

На тренировке, как и все остальные гости, Александр поработал с каждой из возрастных групп. Но больше всего его тянуло к младшим.

«Те ребята, которые постарше, очень серьёзные. Они сосредоточены на тренировке, а девчонки и малыши просто бегают, радуются, получают удовольствие. С ними веселее», — объяснил собеседник RT.

На автограф-сессии вновь активнее оказались девочки. Если мальчишки просто ждали фото на постере, то «дамы» просили расписаться на футболке, руке, записывали с Самедовым видеообращения друзьям и близким. Он мужественно на всё соглашался.

Чтобы ребята ещё больше окунулись в мир спорта, им показали фильм «Яшин» и даже провели лекции о запрещённых веществах от РУСАДА.

«Обязательно нужно идти и внимательно слушать. Наконец-то вам расскажут, почему нельзя есть чипсы и сухарики», — шутили наставники.

А завершился сбор небольшим турниром, по итогам которого детям вручили награды и памятные подарки.

«Очень радостно, что проект «Школьная футбольная лига» стал всероссийским. У нас в Чувашии пока проводятся только соревнования муниципального этапа. Думаю, что теперь приедем домой и будем уже разговаривать с Министерством спорта о реализации программы на уровне республики», — пообещал Лесин.

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