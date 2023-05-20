Гасилин: «Футбол в школе» — это один из лучших проектов, который нужно развивать и продолжать

Амбассадор детского фестиваля «Урок футбола» Алексей Гасилин поделился впечатлениями от мероприятия в Санкт-Петербурге.

«Много поездил по стране с проектом «Футбол в школе», нравилось везде — и формат везде похожий, и у всех детей глаза горят. Но мне очень льстит, что сегодня мы проводим праздник футбола в моём родном городе. В Питере нечасто такая великолепная погода. Обожаю «Футбол в школе» — это один из лучших проектов, который нужно развивать и продолжать», — заявил Гасилин.

Он также отметил, что узнаваем среди детей, потому что является чемпионом Европы, а не игроком Медиалиги.

«Мне больше всего нравится заниматься с ребятами помладше — кто ещё маленький и меня не знает, слушает внимательно. Со всеми интересно, но малышей я всегда выделяю больше», — добавил он.

Фестиваль «Урок футбола» для участников проекта «Футбол в школе» состоялся в Санкт-Петербурге 20 мая при поддержке розничной сети «Магнит».

В фестивале приняли участие Руслан Пименов, Алексей Игонин, Елена Терехова, Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.

Ранее сообщалось, что болельщик попросил у Гасилина карточку с автографом Роналду.