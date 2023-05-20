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Болельщик попросил у Гасилина карточку с автографом Роналду

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На фестивале «Урок футбола» в Санкт-Петербурге произошёл забавный инцидент между бывшим игроком «Зенита», амбассадором мероприятия Алексеем Гасилиным и юным участником.
Болельщик попросил у Гасилина карточку с автографом Роналду
  • РИА Новости

Во время автограф-сессии маленький болельщик надеялся получить карточку с автографом Криштиану Роналду. Он попросил её у Гасилина.

«Есть только я и Пименов! Роналду знаешь, где играет? Думал, карточки Роналду будем давать? Возьми мою. Я тоже, смотри, ну не хуже! Возьмёшь? Похож, но немножко», — ответил футболист.

Юный участник мероприятия согласился взять подписанную карточку игрока.

Фестиваль «Урок футбола» для участников проекта «Футбол в школе» состоялся в Санкт-Петербурге 20 мая при поддержке розничной сети «Магнит».

В фестивале приняли участие Руслан Пименов, Алексей Игонин, Елена Терехова, Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. 

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о домашнем матче сборной России в июне.

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