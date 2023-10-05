РФС поддержит развитие футбола в школах

В День учителя Российский футбольный союз (РФС) анонсировал запуск профессионального конкурса с денежными грантами для учителей физкультуры.

Учителя физкультуры проекта «Футбол в школе» смогут принять участие в профессиональном конкурсе и получить денежные призы.

Это будет первая совместная инициатива организации с крупнейшим федеральным ритейлером компанией «Магнит» в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе».

Программа получила название «Магнит футбола» и предусматривает выплату денежных призов в размере до 150 тыс. рублей 200 лучшим педагогам из школ — участниц проекта. Конкурс пройдёт в несколько этапов, а победителей определит экспертное жюри, в состав которого войдут известные футболисты, тренеры, актёры, заслуженные учителя страны и руководство Министерства просвещения России.

Помимо денежных вознаграждений, лауреатов ждут знакомство с тренерским штабом национальной команды и участие в Матче звёзд Кубка России по футболу, который пройдёт в Москве 16 декабря.

Ранее сообщалось, что РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России.