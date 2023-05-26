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РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что проект «Футбол в школе» планируется к реализации в новых регионах России.
РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России
  • Gettyimages.ru

«Этот проект уже реализуется в Крыму — сейчас в восьми школах, а в следующем году планируется порядка 75 школ», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Проект планируется к реализации в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. 

Целью проекта «Футбол в школе» является привлечение учащихся общеобразовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола».

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