РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что проект «Футбол в школе» планируется к реализации в новых регионах России.

«Этот проект уже реализуется в Крыму — сейчас в восьми школах, а в следующем году планируется порядка 75 школ», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Проект планируется к реализации в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Целью проекта «Футбол в школе» является привлечение учащихся общеобразовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола».