РФС планирует реализовать проект «Футбол в школе» в новых регионах России
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«Этот проект уже реализуется в Крыму — сейчас в восьми школах, а в следующем году планируется порядка 75 школ», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
Проект планируется к реализации в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.
Целью проекта «Футбол в школе» является привлечение учащихся общеобразовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола».