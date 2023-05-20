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В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола»

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В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола», организованный Российским футбольным союзом (РФС).
В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Урок футбола»
  • РИА Новости

Фестиваль состоялся для участников проекта «Футбол в школе». Мероприятие прошло 20 мая в Санкт-Петербурге при поддержке розничной сети «Магнит».

В празднике приняли участие амбассадоры проекта Руслан Пименов, Алексей Игонин, Елена Терехова, Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.

Амбассадоры вместе с участниками, среди которых были дети с ограниченными возможностями развития, приняли участие в различных конкурсах, провели разминку и сыграли в футбол. Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник и эксперт-методист Ростислав Лозицкий выступили с семинаром для преподавателей. Праздник завершился фото- и автограф-сессией.

Фестиваль собрал 450 детей. Все участники получили подарки от организаторов.

Ранее Гасилин заявил, что «Футбол в школе» — это один из лучших проектов, который нужно развивать и продолжать.

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