Усилиями форвардов: «Динамо» и «Ростов» выгрызли путёвки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, ЦСКА выиграл группу

Групповой этап Пути РПЛ Кубка России завершился тремя матчами. «Динамо» вырвало победу над «Нижним Новгородом» на 93-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Ярослава Гладышева и пробилось в верхнюю сетку плей-офф, а дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА взять верх над «Оренбургом» и занять первое место в своём квартете. «Ростов» усилиями Николая Комличенко сломил сопротивление «Урала» и, как и годом ранее, в последнем матче решил вопрос квалификации в следующий раунд от элиты. Между тем, «Акрон» сенсационно вылетел, уступив в шестом раунде Пути регионов «Волгарю». Команда из Тольятти пропустила в компенсированное время в редкой контратаке.

Дубль Чалова и польза Файзуллаева

2 ноября состоялся заключительный игровой день группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В отличие от предыдущих интрига была во всех трёх встречах. Так, в матче ЦСКА и «Оренбурга» должен был определиться победитель квартета А. При этом лидерами с отрывом в три очка от преследователя к нему неожиданно подошли оренбуржцы. Потому их устраивало даже поражение в серии пенальти. Вместе с тем у них была возможность взять реванш за унизительный разгром в первом круге со счётом 0:6. Армейцам же чтобы потеснить конкурента, требовалась только победа в основное время.

Удивительно, что Владимир Федотов в преддверии сложного поединка с «Факелом» в РПЛ бросил в бой почти всех сильнейших за исключением Игоря Акинфеева и Виктора Мендеса. С таким составом хозяева закономерно владели инициативой и создавали моменты. Уже на первых минутах Антон Заболотный в фирменной манере не замкнул пару прострелов из убойных позиций. Гости тоже не отсиживались в обороне и при первой возможности организовывали контрвыпады. Особенно хорош был Эмирджан Гюрлюк. Молодой быстрый турок смело тащил мяч вперёд на дриблинге и бил.

По истечении получаса соперники обменялись голами. Сначала Аббосбек Файзуллаев в штрафной обыграл Николая Титкова и вынудил его сфолить. Фёдор Чалов уверенно реализовал пенальти. Но тут же шедевр создал активный Гюрлюк. Хавбек в центре поля выиграл борьбу у Саши Зделара, убежал от Матвея Кисляка, вошёл в штрафную, убрав в сторону ещё и Виллиана Рошу, и аккуратно катнул снаряд в дальний.

Однако последнее слово до перерыва осталось за ЦСКА, причём отличился незадачливый Заболотный. После диагонали с левого края подключившийся к атаке Келлвен головой выполнил скидку на нападающего, а тот с линии вратарской не оставил шансов Андрею Ходановичу.

Во второй половине, несмотря на все старания подопечных Давида Деограсии, возродить интригу не удалось. Запомнился только неприятный выстрел Максима Сидорова, с которым справился Тороп. А когда гости завладели инициативой с выходом на замену ряда лидеров, их подвёл Ренато Гойкович. Защитник позволил обокрасть себя Файзуллаеву возле собственной штрафной. К чести узбекского хавбека, он не пожадничал и покатил передачу почти на пустые Чалову. Так форвард оформил дубль, а ЦСКА одержал победу и в последний миг поднялся на вершину своей группы.

Замены Лички и удар Гладышева

В аналогичной ситуации оказалось «Динамо», ведущее борьбу за вторую строчку в группе D. Накануне «Краснодар» оказался сильнее «Спартака» и оторвался от бело-голубых на три балла. Но поскольку они имели преимущество над соперником по личным встречам (4:3, 1:1 (поражение в серии пенальти), то победа в домашних стенах над давно потерявшим турнирную мотивацию «Нижним Новгородом» позволяла им продолжить выступление в верхней сетке плей-офф. При этом коллектив Сергея Юрана именно во встрече с подопечными Марцела Лички набрал свои единственные очки, когда в июле взял верх в «лотерее».

В первом тайме собравшиеся на трибунах болельщики увидели сверхатакующий футбол. С одной стороны, гости поберегли многих лидеров. С другой, хозяева экспериментировали с линией обороны. В центре расположились молодые Николас Маричал и Иван Лепский, а слева — нечасто получающий практику Сергей Паршивлюк. Уже на 13-й минуте «Нижний Новгород» открыл счёт. А провалился как раз проблемный левый край. Эдгар Севикян пробросил мяч между ног Хорхе Карраскалю, а затем красиво закрутил его в дальний из-под Паршивлюка.

Ответ «Динамо» получился стремительным. Иван Кукушкин совершил неудачный вынос от собственных ворот, и оппоненты мгновенно наказали его. Причём исправиться удалось Карраскалю. После подачи Луки Гагнидзе от правого края штрафной он выполнил идеальную скидку во вратарскую, и Константин Тюкавин с нескольких метров переправил снаряд в створ. Тут же форвард вышел один на один с вратарём, но угодил в штангу.

В дальнейшем обе команды могли забивать неоднократно. Москвичи контролировали ход матча и плели комбинации на чужой половине, хотя зачастую им не хватало последнего паса. Луис Чавес едва не оформил дубль. После первого его выстрела мяч приняла на себя штанга, а во втором эпизоде Кукушкин среагировал на неожиданный удар мексиканца со стандарта.

Контрвыпады нижегородцев смотрелись не менее опасно. Они на скорости буквально разрывали проблемную линию обороны. На правом краю царил Севикян, который регулярно легко обыгрывал Паршивлюка и создавал остроту. Как и соперники, подопечные Юрана дважды угодили в стойку, но только в перекладину. Ещё в паре моментов здорово проявил себя Антон Шунин.

Неудивительно, что в перерыве Личка убрал с поля юного Лепского, не справляющегося со своими обязанностями, и бросил в бой опытного Фабиана Бальбуэна. Рокировка помогла навести порядок в защите. Во второй половине «Динамо» владело уже подавляющим преимуществом и не позволяло гостям легко проникать опорную зону.

Однако бело-голубым катастрофически не везло. И больше остальных это касалось Смолова. Не успели команды вернуться на поле, как он после паса Тюкавина пробил из района одиннадцатиметровой отметки. Но Кукушкин чудом отразил выстрел коленом, несмотря на рикошет. Вскоре форвард самостоятельно протащил мяч в штрафную на дриблинге, но угодил в штангу. Наконец, ещё один шанс упустил Тюкавин. Получив передачу от Макарова, он бил наверняка в упор, но в подкате партнёров выручил защитник.

Постепенно давление москвичей сошло на нет, а замены помогли не сразу. Бителло, Ярослав Гладышев и Даниил Фомин были не слишком активны. Казалось, серии пенальти не избежать, а хозяева вылетят в Путь регионов. Но развязка получилась фантастической. На 93-й, последней из компенсированных минут, когда никто уже не верил в победу «Динамо», сработали рокировки Лички. Фомин выполнил подачу с правого края, а Гладышев отправил мяч головой в дальний без шансов для Кукушкина. Бело-голубые в очередной раз в нынешнем сезоне проявили характер и всё-таки опередили «Краснодар» в борьбе за последнюю путёвку в верхнюю сетку плей-офф.

Два очка Комличенко и гол-красавец Шеттине

А «Уралу» и «Ростову» вовсе предстояло определить обладателя второй путёвки в плей-офф Пути РПЛ в квартете B в очном противостоянии. Добавлял ему интереса тот факт, что обе команды взяли одинаковое количество баллов — по восемь. С одной стороны, небольшой перевес был у екатеринбуржцев, поскольку в первом круге они оказались сильнее оппонента. С другой, данный фактор не имел смысла, поскольку соперники в любом случае не могли финишировать с одинаковым количеством очков.

Жёлто-синие при поддержке собственных болельщиков активно пошли вперёд. Очень здорово на флангах смотрелись Хорен Байрамян и Роман Тугарев, которые переигрывали противников и доставляли мяч в штрафную высокому Николаю Комличенко. А из глубины партнёров поддерживал Иван Комаров. «Шмели» же отвечали только редкими контрвыпадами и нечасто беспокоили Никиту Медведева.

Подопечные Валерия Карпина тоже не сразу преобразовали своё преимущество в моменты, но постепенно у ворот Алексея Мамина становилось всё жарче. До поры голкипер спасал партнёров. Особенно запомнился эпизод, в котором он сначала парировал выстрел Комарова, а затем справился и с добиванием от Комличенко. И всё же на 45-й минуте хозяева добились своего. Причём отличиться после розыгрыша аута удалось центральному защитнику. Виктор Мелёхин, воспользовавшись скидкой Комличенко, классно подработал себе мяч и точно пробил в дальний как прирождённый форвард.

Но «Урал» не собирался сдаваться и сразу после перерыва организовал для оппонентов «холодный душ». Гильерме Шеттине отметился дважды за несколько минут. И если первый гол был отменён из-за явного офсайда, то второй получился абсолютно чистым и невероятно красивым. Бразилец с дальней дистанции нанёс мощнейший выстрел в ближнюю девятку.

В непростой момент Карпин произвёл грамотные замены, выпустив Максима Осипенко, Мохаммада Мохеби и Данила Глебова. Они помогли моментально. Не успела троица лидеров появиться на поле, как южане вновь вышли вперёд. На этот раз сработала связка Уткин — Комличенко. Первый выполнил подачу с правого фланга, а второй замкнул её. Так форвард, получив шанс в отсутствие Егора Голенкова, полностью воспользовался им, набрав два очка.

У гостей оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но скорее соперники могли увеличить преимущество в счёте. В довершение всех бед в концовке коллектив Виктора Гончаренко остался в меньшинстве, когда Егор Филиппенко получил второй «горчичник» за срыв чужой атаки.

Неожиданный вылет фаворита

Между тем, определился последний четвертьфиналист Пути регионов. Компанию «СКА-Хабаровску», «Родине» и «Химкам» неожиданно составил «Волгарь», выбивший из борьбы «Акрон». Тольяттинцы смотрелись явными фаворитами, поскольку, во-первых, стали главным открытием предыдущего розыгрыша турнира, а во-вторых, в настоящий момент лидируют в таблице Первой лиги, тогда как соперник располагается на её дне.

Однако это не помешало астраханцам взять верх. Причём в первом тайме они в основном оборонялись, и в нескольких эпизодах партнёров выручил Даниил Одоевский. Особенно запомнился его сейв после удара Андреса Понсе в упор. Вторая половина получилась более спокойной. Казалось, оппоненты согласились на серию пенальти. Но развязка наступила на 91-й минуте, когда вышедший на замену Дмитрий Лесников сместился с фланга в центр и сильно пробил в дальний. У хозяев оставалось время, чтобы спастись, но сделать это они не сумели.