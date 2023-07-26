Ярошик: в матче с ЦСКА футболисты «Оренбурга» показали, что они мужчины

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче первого тура Кубка России.

«Соперник два раза зашёл в штрафную и забил два гола, после удаления на 15‑й минуте нам было очень сложно. У соперника был запредельный настрой? Я бы не сказал. Во втором тайме мы вдесятером показали, что мужчины, старались, выглядели гораздо лучше, чем в первом тайме», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 6:0.

В составе столичного клуба мячи забили Ярослав Арбузов (12-я минута), Бактиёр Зайнутдинов (17-я), Милан Гаич (22-я), Фёдор Чалов (45 + 1), Матвей Кисляк (87-я) и Никита Ермаков (90-я).

У оренбургского клуба были удалены голкипер Алексей Кеняйкин (14-я, прямая красная). Защитник Михаил Сиваков (две жёлтые карточки, 56-я и 62-я).

Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу A.

В следующем туре армейский клуб сыграет с «Факелом», а «Оренбург» встретится с «Сочи».

Ранее «Зенит» забил два безответных мяча «Ахмату» в матче первого тура Кубка России.