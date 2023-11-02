«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА не сыграют друг с другом до полуфинала Кубка России

Петербургский «Зенит» и московские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА не сыграют друг с другом до полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу.