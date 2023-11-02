Определились все участники плей-офф Путей РПЛ и регионов в Кубке России
- РИА Новости
В верхнюю сетку турнира пробились московские ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо», «Оренбург», «Ростов», петербургский «Зенит», калининградская «Балтика».
В плей-офф Пути регионов попали «Сочи», екатеринбургский «Урал», грозненский «Ахмат», «Краснодар».
Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.
Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.