ЦСКА победил «Оренбург» и занял первое место в группе в Кубке России
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Антон Заболотный и Фёдор Чалов, оформивший дубль. У «Оренбурга» забил Эмирджан Гюрлюк.
ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.
Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.
Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.