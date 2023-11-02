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ЦСКА победил «Оренбург» и занял первое место в группе в Кубке России

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ЦСКА победил «Оренбург» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
ЦСКА победил «Оренбург» и занял первое место в группе в Кубке России
  • РИА Новости

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Антон Заболотный и Фёдор Чалов, оформивший дубль. У «Оренбурга» забил Эмирджан Гюрлюк.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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