Силкин считает, что «Динамо» способно завоевать медали РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые будут бороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали. Но, конечно, хочется, чтобы «Динамо» было как можно выше», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» по итогам 13 туров с 21 очком занимает четвёртое место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (28).

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Муми Нгамалё восстановился после травмы и тренируется в общей группе команды.