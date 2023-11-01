Гол Сергеева в концовке и шедевры Мусаева: «Зенит» и «Балтика» одержали победы и вышли в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и «Балтика» одержали победы в матчах последнего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России и заняли первое и второе места в квартете С. Петербуржцы долго не могли поразить ворота «Крыльев Советов», но на 87-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев воспользовался провалом в обороне соперника и поставил точку. Калининградцы первыми пропустили от «Ахмата», но ответили четырьмя своими голами. А главным героем стал Тамерлан Мусаев, записавший себе в актив два мяча-шедевра и результативный пас.

Невероятная развязка в Санкт-Петербурге

В Пути РПЛ Кубка России настала пора заключительных матчей группового этапа. Первыми сыграть предстояло командам, выступающим в квартете С. Разумеется, наибольшее внимание привлекало противостояние «Зенита» и «Крыльев Советов», занимающих второе и третье места в таблице национального первенства. Но интриги в нём было немного. Самарцы за тур до финиша лишились шансов на продолжение борьбы. Петербуржцы же гарантировали себе первую строчку в квартете даже в случае собственного поражения, если бы «Балтика» не обыграла «Ахмат».

Неудивительно, что Сергей Семак и Игорь Осинькин предпочли поберечь лидеров. Например, у действующих чемпионов в запасе остались Родригао, Вильмар Барриос, Вильсон Изидор, Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Зато вернулся в строй после травмы Михаил Кержаков.

Вопреки ожиданиям, в первом тайме гости ни в чём не уступили хозяевам. Более того, они очень активно начали. Уже в дебюте Владислав Шитов убежал на рандеву с Кержаковым, но Нуралы Алип в отчаянном подкате спас ситуацию в последний миг. Следом самарцы подали несколько угловых.

Петербуржцы ответили немного неточным выстрелом Андрея Мостового из полукружия штрафной. Чуть ранее хавбек неудачно подстроился под удар вышедшего на острие атаки Александра Ерохина после розыгрыша стандарта и фактически лишил его гола. А в компенсированное время вновь напомнил о себе Шитов, метров с десяти отправивший мяч в руки вратарю.

Явно недовольный ходом игры Семак в перерыве сделал сразу две замены, бросив в бой Густаво Мантуана и Ивана Сергеева. Однако их выход не сразу принёс свои плоды. Напротив, подопечные Осинькина продолжали атаковать. Не успели команды вернуться из раздевалок, как Александр Солдатенков нанёс выстрел в упор с близкой дистанции, но Кержаков опять выручил партнёров. Справился он и с менее опасным ударом Арсена Хубулова.

А по истечении часа «Зенит» неожиданно вышел вперёд. Действующие чемпионы совершили отбор на чужой половине и провели стремительный контрвыпад. Данил Круговой выполнил прострел на Сергеева, а тот переправил снаряд в сетку. Футболисты эмоционально отпраздновали случившееся, покачав невидимую люльку. Таким образом они поздравили автора результативной передачи с недавним рождением ребёнка. Однако испортили праздник помощники Павла Кукуяна на VAR. Они посоветовали рефери посмотреть повтор, поскольку Александр Коваленко в начале атаки перехватил мяч рукой. В итоге судья отменил взятие ворот.

И всё же на 87-й минуте, когда все готовились к серии пенальти, сине-бело-голубые вырвали победу. Оппоненты, до того действовавшие в обороне почти безошибочно, допустили провал. Сергеев, воспользовавшись забросом вперёд головой в исполнении Ерохина, прорвался между двумя центральными защитниками и спокойно переиграл Ломаева. Форвард не просто огорчил бывший коллектив, но и поднялся на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира с пятью голами. А его нынешняя команда финишировала на вершине в своей группе.

Неожиданный герой в Калининграде

Зато встреча «Балтики» и «Ахмата» являлась судьбоносной, ведь в ней должен был определиться второй обладатель путёвки в верхнюю сетку плей-офф. Явное преимущество было на стороне калининградцев, опережавших преследователей на два очка. Им достаточно было просто не уступить в домашних стенах в основное время. К тому же они дважды в текущем сезоне оказывались сильнее грозненцев: в Кубке (2:0) и РПЛ (1:0).

Неудивительно, что гости с первых минут вынуждены были идти вперёд. Они больше владели мячом, но делали это достаточно бесхитростно. Команде явно не хватало последнего паса, чтобы проникнуть в чужую штрафную, а с подачами справлялись высокие защитники. Куда перспективнее смотрелись контрвыпады хозяев.

Однако по истечении получаса подопечные Мирослава Ромащенко неожиданно вышли вперёд. А отличиться им помогло стандартное положение. Они в несколько передач разыграли угловой, после чего последовал кросс во вратарскую. А там никто не контролировал набежавшего из глубины высокого Антона Швеца. Тут же «Ахмат» едва не удвоил преимущество, когда Максим Бориско неудачно сыграл на выходе и Гамид Агаларов с близкой дистанции отправил мяч выше.

Вместо этого «Балтика» сама отличилась незадолго до перерыва. И вновь на помощь пришёл стандарт. После его розыгрыша коллектив Сергея Игнашевича взял подбор и быстро вернул снаряд в чужую штрафную. А там Энрикес, получив пас от Тамерлана Мусаева, не оставил шансов Гиорги Шелия.

Однако во второй половине ход противостояния полностью перевернул как раз Мусаев. Молодой форвард, в прошлом сезоне регулярно забивавший в Первой лиге, в текущем — с выходом команды в элитный дивизион — проиграл конкуренцию и в чемпионате довольствуется появлениями на замену.

Но в отчётной встрече нападающий наглядно продемонстрировал наставнику, что не намерен мириться с этой ролью. Он стал автором двух потрясающих голов и вывел калининградцев в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. На 48-й минуте форвард ворвался в чужую штрафную с левого края, раскачав защитника, и красиво подкрутил мяч в дальний без шансов для Шелия.

А незадолго до финального свистка он поставил не менее эффектную точку. На этот раз воспользовавшись забросом из глубины и увидев, что вратарь слишком сильно выдвинулся вперёд с линии, Мусаев аккуратно забросил снаряд ему за шиворот с дальней дистанции. Наконец, в компенсированное время Гедеон Гузина довёл дело до разгрома.

К чести калининградцев, они не только вырвали волевую победу, но после перерыва не позволили соперникам создать вообще ничего. Не помог даже выход на поле Владимира Ильина и Ивана Олейникова. «Балтика», ведущая борьбу за выживание в национальном первенстве, продолжает радовать болельщиков в Кубке. Она набрала 12 очков на групповом этапе, в том числе обыграв дома «Зенит», и со второй позиции пробилась в плей-офф. «Ахмат» же продолжит борьбу в Пути регионов.