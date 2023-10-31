Гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в матче Кубка России

«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России.