Гол Сергеева принёс «Зениту» победу над «Крыльями» в матче Кубка России
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Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Иван Сергеев.
Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России.