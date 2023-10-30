Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит бригада арбитра Евгения Буланова.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится 1 ноября и начнётся в 20:45.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России красно-белые с 12 очками возглавляют турнирную таблицу группы D. «Быки» с восемью очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Краснодар» в 13-м туре РПЛ.