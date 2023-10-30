RT в Telegram
Подпишись

Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) объявил о судейских назначениях на матчи шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Как сообщается на сайте РФС, встречу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит бригада арбитра Евгения Буланова.

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве состоится 1 ноября и начнётся в 20:45.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России красно-белые с 12 очками возглавляют турнирную таблицу группы D. «Быки» с восемью очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Краснодар» в 13-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить