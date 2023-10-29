Гол Чалова принёс ЦСКА победу над «Краснодаром» в 13-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в составе ЦСКА забил Фёдор Чалов на 41-й минуте.
Таким образом, подопечные Владимира Ивича потерпели первое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. При этом «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 28 очков. ЦСКА — пятый (21).
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыгрывает «Краснодар» после первого тайма в 13-м туре РПЛ.