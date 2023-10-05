День разгромов: «Динамо», «Краснодар», «Ахмат» одержали крупные победы в Кубке России, ЦСКА уступил «Факелу» по пенальти

Сразу в трёх матчах игрового дня пятого тура группового этапа Кубка России были зафиксированы разгромы. «Динамо» отправило три безответных мяча в ворота «Спартака» усилиями Бителло, Дениса Фомина и Ивана Зазвонкина, при этом позволив сопернику нанести лишь один удар в створ. «Ахмат» на выезде уже к девятой минуте дважды огорчил «Крылья Советов», а «Краснодар» дома не оставил шансов «Нижнему Новгороду». В других встречах дня ЦСКА в серии пенальти уступил «Факелу», а «Оренбург» одержал волевую победу над «Сочи» и гарантировал себе продолжение борьбы в плей-офф Пути РПЛ.

Провал «Спартака» перед дерби

В центральном матче игрового дня Кубка России сошлись «Динамо» и «Спартак». Красно-белые подошли к нему, не имея турнирной мотивации, ведь досрочно гарантировали себе продолжение борьбы в Пути РПЛ с первой позиции в квартете D. А вот бело-голубые после поражения от «Краснодара» в серии пенальти опустились на третью и рисковали пробиться лишь в Путь регионов, а в худшем случае вовсе вылететь. К тому же они горели желанием взять реванш у принципиального соперника за две осечки подряд чуть больше чем за месяц. Особенно болезненной получилась августовская в рамках первого круга Кубка, когда подопечные Марцела Лички уступили — 1:4. На руку хозяевам пошла и масштабная ротация, затеянная Гильермо Абаскалем в преддверие дерби с ЦСКА. Он выпустил фактически резерв.

Неудивительно, что «Динамо» сходу принялось создавать моменты. Гости владели мячом даже больше, но практически не проникали в чужую штрафную. Бело-голубые грамотно насытили правый фланг, где действовали Олег Рябчук и Антон Зиньковский. А при случае они организовывали острейшие контрвыпады. Но, как и в последних встречах, команде до поры не улыбалась удача. Уже в первые полчаса она упустила несколько шансов. Великолепен на последнем рубеже был и Александр Максименко, парировавший два выстрела Фёдора Смолова.

И всё же незадолго до перерыва бело-голубых прорвало. Причём им удалось дважды отличиться в не самых очевидных эпизодах. Сначала после очередного удара Смолова мяч попал в район плеча Бителло и отскочил в сетку. Судья посчитал, что игры рукой у бразильца не было. Спустя несколько минут Даниил Фомин в упор замыкал прострел всё того же Смолова, но Максименко чудом выручил партнёров. Однако хавбек первым же на добивании с почти нулевого угла отправил снаряд в сетку. Здесь уже возникли подозрения на офсайд, но на повторе показалось, полузащитник находился на одной линии с Павлом Масловым.

Вторая половина, по сути, превратилась в пустую формальность, хотя Абаскаль не сдавался и пытался спасти игру заменами. Он бросил в бой Романа Зобнина, Тео Бонгонду, а позже Кристофера Мартинса Перейру и Квинси Промеса. Но даже нидерландец не добавил остроты в атаке. За весь матч красно-белые нанесли всего один удар в створ ворот Игоря Лещука. Зато «Динамо» в ходе контрвыпадов неоднократно могло забивать ещё. Чего стоит хотя бы выход один на один Смолова с Максименко и последующий сейв Александра ногой. Но на 95-й минуте бессилен оказался и он, когда вышедший на замену 19-летний дебютант Иван Зазвонкин с близкой дистанции отправил снаряд в сетку. Так коллектив Лички прервал длившуюся месяц безвыигрышную серию и попутно во второй раз в сезоне сыграл на ноль. «Спартак» же в преддверие дерби с ЦСКА потерпел два разгромных поражения с общим счётом 0:7.

Осечка ЦСКА

Другой столичный коллектив ЦСКА сошёлся с «Факелом» и в случае победы при определённых раскладах также мог обеспечить себе участие в верхней части плей-офф. Вдобавок армейцы, как и «Динамо», намеревались отомстить оппоненту за сенсационное домашнее поражение в первом круге.

Первый тайм получился неоднозначным. С одной стороны, москвичи создали больше моментов. Уже в дебюте Константин Кучаев из пределов штрафной бил в ближнюю девятку, но Виталий Гудиев оказался начеку. Спас он и когда неожиданный выстрел с дальней дистанции выполнил Михаил Рядно. С другой, воронежцы владели мячом и действовали активно. Особенно часто они пытались взломать чужую оборону через правый фланг, где регулярно подключался вперёд Антонио Яколиш. Именно после его подачи Павел Долгов в компенсированное время немного не попал в створ.

Во второй половине фаворит смотрелся ещё менее убедительно, хотя в перерыве Владимир Федотов освежил фланги, бросив в бой Милана Гаича и Келлвена. Чуть позже на помощь им отправились Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов, но и они не сильно повлияли на ситуацию. Хозяева выглядели предпочтительнее, а сработали рокировки Сергея Ташуева. На 80-й минуте гол соорудили свежие Евгений Марков и Руслан Магаль. Первый выполнил результативный пас, а защитник, убрав оппонента, с левой отправил снаряд в дальний. Ответ гостей получился стремительным, и спасли их также резервисты. Подключившийся к атаке Гаич замкнул великолепную подачу Келлвена.

В итоге красно-синим в третий раз подряд пришлось определять сильнейшего в Кубке в серии пенальти. Но если оба матча с «Сочи» остались за ними, то в Воронеже удача улыбнулась оппонентам. Причём в составе москвичей осечки допустили те, от кого это ждали меньше всего — Файзуллаев и Антон Заболотный, даже не попавшие в створ. Хозяева же исполняли одиннадцатиметровые безошибочно.

Восемь сейвов Агкацева

Разгрома в отчётный игровой день добилось не только «Динамо», но и другой коллектив, выступающий в группе D, — «Краснодар». Впрочем, смело можно утверждать, что счёт матча с «Нижним Новгородом» — не по игре. Подопечные Сергея Юрана дали бой лидеру РПЛ, но упустили массу моментов. К тому же вновь замечательно проявил себя Станислав Агкацев, совершивший восемь сейвов.

В дебюте южане ожидаемо завладели инициативой, но не так создавали остроту. А когда дело всё-таки доходило до ударов, выше всяких похвал действовал Иван Кукушкин. Нижегородцы же быстро наладили фирменную контригру и сами регулярно выбирались на чужую половину. Однако на 33-й минуте подопечные Владимира Ивича вышли вперёд. Вратарь после неудачного выноса Эссьена Эдедема из собственной штрафной парировал выстрел Александра Эктова, но ничего не сумел поделать с добиванием от Ильзата Ахметова.

После перерыва встреча окончательно раскрылась, и гости вновь пару раз простили оппонентов. Например, Николай Толстопятов после подачи с фланга ударом головой едва не сломал перекладину. «Краснодар», напротив, свой шанс не упустил. После розыгрыша корнера Георгий Арутюнян удвоил преимущество. Несмотря на это, Юран не терял надежды на спасение и бросил в бой Эдгара Севикяна. Именно армянин в концовке имел возможность возродить интригу, однако Агкацев справился с его выстрелом с линии вратарской с отскоком от газона. А в концовке точку поставил резервист Ивича. Джон Кордоба аккуратно подсёк мяч над Кукушкиным с довольно острого угла.

Южане продолжают делить вторую позицию в квартете с «Динамо», но уступают ему по личным встречам. То есть, в последнем туре москвичам, чтобы продолжить борьбу в плей-офф Пути РПЛ, требуется сыграть с «Нижним Новгородом» не хуже, чем конкурент со «Спартаком». Нижегородцы же завершают выступление в турнире.

Два гола «Крыльев Советов» к девятой минуте

«Крылья Советов» в РПЛ и Кубке страны в текущем сезоне — две разные команды. Если в чемпионате они располагаются на втором месте, то в Кубке замыкают таблицу квартета С и за тур до окончания группового этапа лишились шансов на выход в плей-офф. Причина в том, что Игорь Осинькин не стесняется в данном турнире предоставлять отдых лидерам. Это произошло и в домашнем противостоянии с «Ахматом». С первых минут на поле появились лишь три футболиста (Фернандо Костанца, Роман Евгеньев и Гленн Бейл), попавших в основу и на встречу со «Спартаком».

На контрасте с той потрясающей игрой самарцы провалили следующую. Уже к девятой минуте они умудрились пропустить дважды. Сначала Владимир Ильин пробил без шансов для вратаря из пределов штрафной, воспользовавшись удачным отскоком. А затем Евгений Фролов вроде бы парировал выстрел Мохамеда Конате, но мяч предательски заскочил в сетку.

В дальнейшем грозненцы продолжали владеть подавляющим преимуществом и регулярно создавали опасные моменты. Они нанесли почти в три раза раза больше ударов (21:8), девять раз попав в створ. В активе же соперников всего один точный выстрел. По сути, хозяева могут сетовать лишь на отменённый из-за офсайда у партнёра гол Егора Карпицкого в первой половине. А на 66-й минуте точку на подаче углового поставил Андрей Семёнов — 3:0.

Судьбоносная замена Деограсии

Тем временем, «Оренбург» воспользовался ничьей в основное время в матче «Факела» и ЦСКА и гарантировал себе попадание в верхнюю часть плей-офф. Более того, если коллектив Давида Деограсии в заключительном туре не уступит армейцам, финиширует на первой строчке в квартете А.

При этом выездная встреча с терпящим бедствие во всех соревнованиях «Сочи» получилась для него непростой. Уже на 18-й минуте южане открыли счёт после розыгрыша корнера. Главный вклад в гол внёс Никита Бурмистров, протащивший мяч вдоль лицевой и выполнивший прострел на пустые подключившемуся защитнику Артёму Мещанинову.

Однако сам же он вскоре подвёл партнёров, нарушив в своей штрафной правила на Николае Титкове. Павел Шадыханов на точку указал не сразу, но, отправившись к монитору, назначил пенальти, который реализовал Владимир Обухов. А выйти вперёд по истечении часа противостояния гостям помогла результативная замена от наставника. Не успел Химми Марин появиться на поле, как замкнул подачу Ярослава Михайлова. Чуть позже отличился и ещё один резервист Джастин Куэро, но его гол отменили из-за спорного офсайда.

Единственной ложкой дёгтя для оренбуржцев стало удаление Михаила Сивакова в концовке за опасную игру против Ивана Игнатьева. Однако это вряд ли сильно расстроило болельщиков, поскольку их любимцы под руководством Деограсии одержали уже шесть побед в восьми встречах. «Сочи», напротив, потерпел восьмое поражение подряд, хотя сохраняет возможность пробиться в плей-офф Пути регионов.