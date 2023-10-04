«Оренбург» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

В составе оренбургской команды отличились Владимир Обухов (27-я минута, пенальти), Джимми Марин (63-я). У «Сочи» мяч забил Артём Мещанинов (18-я).

На 89-й минуте был удалён защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков.

Таким образом, «Оренбург» набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира. «Сочи» с пятью баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее московский ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу» в матче Кубка России по футболу.