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«Оренбург» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу

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«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
«Оренбург» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

В составе оренбургской команды отличились Владимир Обухов (27-я минута, пенальти), Джимми Марин (63-я). У «Сочи» мяч забил Артём Мещанинов (18-я).

На 89-й минуте был удалён защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков.

Таким образом, «Оренбург» набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира. «Сочи» с пятью баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее московский ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу» в матче Кубка России по футболу.

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