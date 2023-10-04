ЦСКА проиграл «Факелу» в матче Кубка России по футболу

Московский ЦСКА потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время встречи, которая проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже, завершилось со счётом 1:1.

В составе армейцев забитым мячом отметился защитник Милан Гайич. У хозяев гол на счету защитника Руслана Магаля.

В серии пенальти точнее оказались подопечные Сергея Ташуева — 4:2.

Таким образом, красно-синие набрали восемь очков и остались на втором месте в турнирной таблице группы A. Воронежская команда с шестью поднялась на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» проиграли грозненскому «Ахмату» и вылетели из Кубка России.