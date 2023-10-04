«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и вылетели из Кубка России

Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение от грозненского «Ахмата» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счётом 3:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Владимир Ильин и Мохамед Конате, а также защитник Андрей Семёнов.

Таким образом, самарская команда с тремя очками осталась на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы D и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Грозненцы с семью баллами поднялись на третью строчку.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» и вышел в плей-офф Кубка России.