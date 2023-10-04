«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и вылетели из Кубка России
- РИА Новости
Встреча проходила на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счётом 3:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Владимир Ильин и Мохамед Конате, а также защитник Андрей Семёнов.
Таким образом, самарская команда с тремя очками осталась на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы D и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Грозненцы с семью баллами поднялись на третью строчку.
Ранее санкт-петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» и вышел в плей-офф Кубка России.