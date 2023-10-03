Гол Ду Кейроса помог «Зениту» победить «Балтику» и выйти в плей-офф Кубка России
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Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе петербургского клуба мячи забили Иван Сергеев (18-я минута), Ду Кейрос (64-я). У «Балтики» отличился Кристиян Бистрович (24-я).
«Зенит» набрал 11 очков и занимает первое место в группе C. «Балтика» находится на второй позиции, имея в активе девять очков.
Ранее «Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.