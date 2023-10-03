«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1.

В составе столичного клуба мячи забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39-я), Максим Глушенков (59-я).

У «Ростова» отличился Максим Осипенко (89-я).

«Локомотив» набрал десять очков и занимает первое место в группе B. «Ростов» находится на третьей позиции, имея в активе восемь очков.

Ранее «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.