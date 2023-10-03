«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу
- РИА Новости
Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1.
В составе столичного клуба мячи забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39-я), Максим Глушенков (59-я).
У «Ростова» отличился Максим Осипенко (89-я).
«Локомотив» набрал десять очков и занимает первое место в группе B. «Ростов» находится на третьей позиции, имея в активе восемь очков.
Ранее «Урал» обыграл «Рубин» и вышел в плей-офф Кубка России по футболу.