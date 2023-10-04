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Вратарь «Динамо» Лещук: по-моему, «Спартак» не нанёс ни одного удара по воротам

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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о победе над «Спартаком» в матче группового этапа Кубка России.
Вратарь «Динамо» Лещук: по-моему, «Спартак» не нанёс ни одного удара по воротам
  • РИА Новости

«По‑моему, «Спартак» не нанёс ни одного удара по воротам. Мы сыграли достаточно хорошо в атаке и обороне. Забили три гола, наконец чуть‑чуть прорвало. Надеюсь, что так будет и дальше», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.

Ранее «Пари НН» проиграл «Краснодару» и вылетел из Кубка России по футболу.

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