Вратарь «Динамо» Лещук: по-моему, «Спартак» не нанёс ни одного удара по воротам

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о победе над «Спартаком» в матче группового этапа Кубка России.

«По‑моему, «Спартак» не нанёс ни одного удара по воротам. Мы сыграли достаточно хорошо в атаке и обороне. Забили три гола, наконец чуть‑чуть прорвало. Надеюсь, что так будет и дальше», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Встреча проходила на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами остались на первой строчке.

Ранее «Пари НН» проиграл «Краснодару» и вылетел из Кубка России по футболу.