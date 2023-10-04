«Пари НН» проиграл «Краснодару» и вылетел из Кубка России по футболу

«Краснодар» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились нападающий Джон Кордоба, полузащитник Ильзат Ахметов и защитник Георгий Арутюнян.

Таким образом, «быки» набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице группы D. Нижегородская команда с двумя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» разгромило столичный «Спартак» в игре Кубка России по футболу.