Сенсации с оговорками: «Алания» уступила «Ротору» в 1/32 финала Кубка России, «Торпедо» проиграло «Уфе» по пенальти

«Уфа» одолела «Торпедо» в серии пенальти, при этом решающую попытку реализовал вратарь гостей Олег Баклов, а «Ротор» взял верх над «Аланией» благодаря голу Ризвана Ахмедханова прямым ударом со штрафного. «Динамо» из Махачкалы сенсационно уступило «Форте», а «Динамо» из Владивостока оставило за бортом «Тюмень». Дубль Максима Турищева помог «Родине» выбить «Текстильщик», а точный удар Дмитрия Баркова на 13-й секунде помог «Арсеналу» пройти «Леон Сатурн». Чем запомнились матчи 1/32 финала Кубка России — в материале RT.

Победы «Уфы» и «Амкара» в серии пенальти

На предыдущей стадии Кубка России сразу десять матчей из 14 завершились сериями пенальти. Было любопытно, сколько их окажется в 1/32 финала с вступлением команд Первой лиги. В результате судьбу победителя пришлось определять в «лотерее» значительно меньше — всего трижды.

Однако для некоторых фаворитов она закончилась вылетом. В частности, выступающая в третьем по силе дивизионе страны «Уфа» сенсационно выбила «Торпедо». С одной стороны, башкортостанцы совсем недавно выступали в РПЛ, и в их составе осталось немало исполнителей с соответствующим опытом. С другой, москвичи обладают одним из самых сильных ростеров в ФНЛ. К тому же Жозеп Клотет бросил в бой на «Нефтянике» почти всех сильнейших.

Но гостей ждало фиаско. Они создали не так много моментов, а открыли счёт лишь в середине второго тайма с пенальти. На 91-й минуте соперникам заслуженно удалось восстановить статус-кво. Причём огорчил Егора Бабурина Константин Троянов, который ранее и нарушил правила в собственной штрафной.

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Казалось, у подопечных Евгения Харлачёва больше шансов на успех, ведь они именно в «лотерее» прошли двух предыдущих оппонентов, а Олег Баклов отразил шесть ударов. «Автозаводы» исполняли свои попытки увереннее, а первую осечку допустил Артём Гуренко. В итоге чёрно-белые получили возможность завершить встречу пятым выстрелом. Но к точке неожиданно отправился Бабурин. Клотет объяснил это нежеланием партнёров брать на себя ответственность. Вратарь на правах капитана сам взял мяч и попал в перекладину.

Удивительно, что ситуация повторилась при счёте 7:7. Но на этот раз бить после промаха Алексея Усанова отправился Баклов. Олег исполнил намного лучше, отправив мяч в левый от себя угол, и вывел свою команду в следующий раунд. Таким образом, «Уфа» одержала третью победу подряд в Кубке в серии пенальти.

Аналогичным образом удалось добиться успеха другой команде с богатым бэкграундом РПЛ, в настоящий момент выступающей во Второй лиге — «Амкару». Ей достался менее грозный, но всё равно опасный оппонент — аутсайдер ФНЛ «Кубань». В итоге соперники также обменялись голами, а в серии сильнее оказались хозяева. Если пермяки не использовали только одну попытку, то краснодарцы — две. Хазбулат Хамхоев отразил выстрел Гаррика Левина, а Илья Мосейчук не попал в ворота.

Неудачи от фаворитов

Практически параллельно удалось пробиться в следующий раунд двум коллективам, представляющим Дальний Восток. Разумеется, наибольшее внимание привлекло к себе противостояние «СКА-Хабаровска» и «Сокола», отлично начавших сезон в Первой лиге и ведущих борьбу за повышение в классе. Тем более, на тренерском мостике сошлись бывшие партнёры по «Рубину» Роман Шаронов и Денис Бояринцев.

Поражение саратовцев не должно удивлять, ведь даже в заявку не попали многие лидеры. Например, лучший бомбардир в нынешнем розыгрыше ФНЛ Владислав Морозов вышел только на замену, а отличившийся трижды Владлен Бабаев вовсе не полетел на игру. Масштабная ротация не помешала Даниле Ежкову открыть счёт в первом тайме. Однако незадолго до перерыва Яо Шарль восстановил равновесие красивым дальним выстрелом.

В результате и в данной встрече хозяева оказались сильнее в «лотерее». Они не допустили ни одной осечки, тогда как оппоненты не реализовали половину из четырёх попыток.

А вот поражение «Тюмени» от «Динамо-Владивостока» стало настоящей сенсацией, ведь первые даже лидировали в нынешнем розыгрыше подэлитного дивизиона. В итоге отлично начавший сезон во Второй лиге коллектив Михаила Сальникова при поддержке собственных болельщиков буквально смял визави. Уже к 19-й минуте он вёл со счётом 2:0. Крайне неудачно в обоих голевых эпизодах сыграл Андрей Савин. Сначала он неосмотрительно бросился за пределы штрафной и позволил Алексею Баеву поразить пустой створ, а затем отразил прямо перед собой выстрел, и первым на добивании оказался Егор Дорохов. Однако вратарь исправился, ещё до перерыва парировав пенальти от Владислава Брагина.

Зато его коллега Данил Бельтюков в этот вечер оказался на высоте. Во второй половине, когда тюменцы пошли вперёд в полном составе, он совершил несколько потрясающих сейвов. Ещё в паре моментов голкиперу сопутствовало везение — соперники дважды проверили на прочность стойки.

Чудом на первый взгляд кажется и победа не хватающего звёзд с неба «Форте» над всерьёз претендующим на выход в РПЛ махачкалинским «Динамо». Однако такой результат также объясняется ротацией, организованной фаворитом. Курбан Бердыев, по сути, привёз в Таганрог второй ростер. Неудивительно, что хозяева владели инициативой и в конце первого тайма добились своего. У гостей же почти не было шансов отыграться. Остаётся лишь порадоваться за молодой частный клуб, на пятый год своего существования добравшийся до плей-офф Пути регионов.

Лёгкая «тренировка» для «Акрона»

Далеко не все дружины ФНЛ столкнулись с трудностями. Например, наделавший шуму в предыдущем розыгрыше турнира «Акрон» на выезде не оставил камня на камне от скромной «Рязани» — 6:1. При этом в составе тольяттинцев сразу шесть футболистов забили мячу.

Соперник держался более половины тайма, а чудеса на последнем рубеже творил Владимир Отмахов. Но давление гостей оказалось слишком велико, поскольку ещё до перерыва они нанесли 20 ударов, 11 из которых пришлись в створ. В результате Владимир Азаров, Абу-Саид Эльдарушев и Константин Савичев всё же вынудили вратаря капитулировать. Вторая половина началась с курьёзного автогола Марата Бокоева, но гости ответили на него точными ударами Артёма Погосова, Руслана Апекова и вышедшего на замену Андреса Понсе.

Разгромом завершился и поединок СКА и «Нефтехимика». Ростовчане в отличие от рязанцев смотрелись достойно и до перерыва не только ни разу не пропустили, но и сами могли отличиться в ходе быстрых контрвыпадов. Тем неожиданней оказался провал сразу после возвращения на поле. Сначала Владислав Агалаков и Данил Липовой убежали к чужим воротам, и последний поразил пустой створ. А едва ли не в следующей атаке сам Агалаков замкнул прострел от лицевой. Окончательно убил интригу в концовке Александр Кахидзе, реализовавший одиннадцатиметровый.

Сумел пробиться в плей-офф Пути регионов и другой аутсайдер Первой лиги «Волгарь». «Знамя труда», прошедшее три раунда Кубка, не сумело составить ему конкуренцию — 1:3. Такой исход не должен удивлять, ведь в составе оппонента хватает исполнителей с опытом игры в РПЛ. Именно они и огорчили Даниила Стратана: Евгений Шляков, Тимур Жамалетдинов и Кирилл Косарев. На 65-й минуте Руслан Тутаев сократил отставание до минимума, но спастись его коллективу не удалось.

Успех «Ротора» и «Арсенала»

В матче 1/32 финала с самой громкой вывеской сошлись «Ротор» и «Алания». Он ещё и навевал приятную ностальгию, ведь в 90-х обе команды постоянно боролись за медали, а владикавказцы даже становились чемпионами страны в 1995-м. Казалось, они обязаны были брать верх, поскольку приехали в Волгоград в качестве лидера ФНЛ. К тому же Олег Василенко в отличие от коллег взял с собой почти всех сильнейших.

Однако выступающие в настоящий момент только во Второй лиге хозяева с первых минут завладели инициативой и принялись создавать моменты. Например, уже в дебюте Георгий Натабашвили парировал дальний удар Ивана Шмакова. Чуть позже он вытащил мяч из дальней девятки после выстрела со стандарта Ризвана Ахмедханова. Гости также имели подходы, но реже тревожили Сергея Самка.

Во втором тайме ход встречи не изменился. Подопечные Владимира Файзулина по-прежнему действовали с позиции силы. И когда казалось, болельщиков ждёт серия пенальти, «Ротор» всё же добился своего. Ахмедханов получил вторую попытку пробить с опасного штрафного и на этот раз в обвод стенки отправил снаряд в сетку. У соперника оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но несколько раз выручил партнёров Самок. Теперь волгоградцы впервые за несколько лет встретятся с коллективом РПЛ.

В Подмосковье также пересеклись пути дружин, в разное время засветившихся в элитном дивизионе — «Леона Сатурна» и «Арсенала». Добавить интриги данному поединку мог Олег Кононов, покинувший пост главного тренера раменчан в конце августа, ведь ранее он работал как раз с туляками. Место же белоруса занял 42-летний бывший капитан сборной России Роман Широков.

К сожалению, борьбы на «Леон Арене» не получилось. Дмитрий Барков оформил дубль в дебюте за восемь минут. Причём открыл счёт он на 13-й секунде. После такого от оппонентов сложно было ждать чуда. Единственное, незадолго до финального свистка Дмитрий Мичуренков сократил отставание, но было уже слишком поздно.

Гол Турищева с нулевого угла

Интерес вызывало и противостояние «Текстильщика» и «Родины». Складывалось впечатление, у ивановцев есть шансы пройти дальше при поддержке поклонников, несмотря на то, что оппонент летом играл в стыках за право выступать в элите. Однако в последних трёх матчах ФНЛ москвичи набрали всего два очка и пропустили восемь мячей, тогда как подопечные Игоря Колыванова, напротив, блестяще стартовали во Второй лиге.

Но интрига быстро умерла и здесь. Во многом это объясняется тем, что Дмитрий Парфёнов выпустил на поле всех лидеров. Это не замедлило сказаться на результате. На 35-й минуте Иван Тимошенко после заброса из глубины и скидки одноклубника с близкой дистанции распечатал Александра Григорьева.

Во второй половине не лучшим образом себя проявил уже сам вратарь. Разумеется, наибольшие претензии к нему со стороны партнёров возникли по истечении часа, когда Максим Турищев отличился ударом почти с нулевого угла. А в концовке Григорьев не сумел зафиксировать мяч после прострела визави и отразил его прямо на Турищева. В составе хозяев же гол престижа записал себе в актив в дополнительное время Никита Симдянкин.