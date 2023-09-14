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10 из 14 матчей 1/64 финала Пути регионов Кубка России завершились сериями пенальти

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В десяти из 14 матчей 1/64 финала Кубка России в Пути регионов командам пришлось перейти к серии пенальти.
10 из 14 матчей 1/64 финала Пути регионов Кубка России завершились сериями пенальти
  • Gettyimages.ru

При этом одна из команд не забила вообще ни разу с 11-метровой отметки и уступила, а две реализовали лишь по одной попытке: «Химик-Август» — один из четырёх, а «Велес» — один из трёх.

Лишь в двух матчах команды выполнили больше отведённых десяти ударов — во встрече между «Химиком» и «Рязанью» и в игре «Луки-Энергия» — «Динамо СПб» в Великих Луках.

Всего же в сериях было исполнено 97 пенальти.

В 1/32 финала прошли «Динамо» Владивосток, «Текстильщик», «Рязань», «Биолог Новокубанск», «Форте», «Ротор», ростовский СКА, «Уфа», «Динамо» Брянск, «Луки-Энергия», «Леон-Сатурн», «Знамя Труда» и «Амкар».

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на матч четвёртого круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Сочи».

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