«Алания» проиграла «Ротору» в матче 1/32 финала Кубка России Пути регионов

«Алания» уступила «Ротору» в матче 1/32 финала Кубка России Пути регионов.

Игра прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Ризван Ахмедханов.

Таким образом, волгоградский клуб вышел в 1/16 финала турнира.

Другие матчи: «Динамо» (Владивосток) — «Тюмень» — 2:0; «СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов) — 1:1 (4:2 по пенальти); «Рязань» — «Акрон» (Тольятти) — 1:6; «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:2; «Форте» (Таганрог) — «Динамо» (Махачкала) — 1:0; СКА (Ростов-на-Дону) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:3; «Динамо» (Брянск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:3; «Амкар» (Пермь) — «Кубань» (Краснодар) — 1:1 (4:2 по пенальти); «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3; «Луки Энергия» (Великие Луки) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2; «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 1:0; «Сатурн» (Раменское) — «Арсенал» (Тула) — 1:2; «Текстильщик» (Иваново) — «Родина» (Москва) — 1:3.

Ранее сообщалось, что суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня.