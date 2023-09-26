Филимонов: поражения от медиакоманд не станут для профессионалов клеймом на всю жизнь

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов ответил на вопрос о том, способны ли медийные команды мотивировать профессиональные клубы.

«Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS. И что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки», — заявил Филимонов в интервью RT.

Также вратарь прокомментировал увольнение наставника «Зоркого» Дениса Лопатина после поражения от «Амкала».

«Ушёл в отставку, а дальше-то что? Проблемы как были, так, наверняка, и остаются. Они сыграют один матч и забудут его как страшный сон, не станут зацикливаться на результате. Сложности значительно глубже», — сказал он.

Ранее Филимонов высказался об участии медийных команд в Кубке России.