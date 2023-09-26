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Филимонов: к сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался об участии медийных команд в Кубке России.
Филимонов: к сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал
  • РИА Новости

«Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал», — заявил Филимонов в интервью RT.

Вратарь ответил на вопрос о том, способны ли медийные команды мотивировать профессиональные клубы развивать инфраструктуру, работать с болельщиками, привлекать к себе внимание.

«Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS. И что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки», — сказал он.

Ранее Филимонов поделился мнением об изменении формата Кубка России.

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