Филимонов: к сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов высказался об участии медийных команд в Кубке России.

«Чем больше игр, тем лучше. Просто в моё время казалось немыслимым, что профессиональная команда уступит любительской. Сейчас это стало возможным. К сожалению, уровень отечественного футбола очень резко упал», — заявил Филимонов в интервью RT.

Вратарь ответил на вопрос о том, способны ли медийные команды мотивировать профессиональные клубы развивать инфраструктуру, работать с болельщиками, привлекать к себе внимание.

«Пока не вижу, чтобы это работало в перспективе. «Красное Знамя» проигрывает «Амкалу», а «Муром» уступает 2DROTS. И что дальше-то? Профессионалы вылетели и сразу же забыли. Неудача не станет для них клеймом на всю жизнь. Думаю, если бы речь шла о действительно болезненных моментах, сразу бы следовали тренерские отставки», — сказал он.

Ранее Филимонов поделился мнением об изменении формата Кубка России.