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Филимонов: в Кубке России всегда играли на вылет, это более правильный подход

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Филимонов поделился мнением об изменении формата Кубка России.
Филимонов: в Кубке России всегда играли на вылет, это более правильный подход
  • РИА Новости

«Здесь, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Если обсуждать Путь регионов — здорово, что более слабым клубам предоставили возможность заявить о себе и попутно обратить внимание на некоторые проблемы. Сразу становится видно, кто в каком состоянии находится. Что касается Пути РПЛ, считаю неправильным, когда сильным командам дают второй шанс после того, как они оступились. В Кубке всегда играли на вылет, на мой взгляд, это более правильный подход. Поэтому я пока не готов дать оценку новому формату. Должно пройти время, чтобы мы могли оглянуться и понять, было ли это решение верным и дало ли оно какой-то импульс», — заявил Филимонов в интервью RT.

По мнению вратаря, прошлый сезон получился экспериментальным и испытательным, поэтому не стоит делать по нему выводы.

«Это как судить о самолёте, который ещё не совершил первый рейс. Если говорить о краткосрочной перспективе, как минимум Кубок добавил в привлекательности из-за эффекта новизны и неординарности. Многие клубы встречались четырежды по ходу одного сезона, что придавало интриги с точки зрения принципиальности противостояний. Тот же ЦСКА с «Уралом» пересекался шесть раз, а мог и семь, если бы подопечные Виктора Гончаренко добрались до главного финала, а так армейцы и с «Краснодаром» пять раз испытывали друг друга на прочность и выдали шикарный финал», — сказал он.

Ранее «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в Кубке России.

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