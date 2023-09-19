Голы Классена и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН» в Кубке России

«Спартак» обыграл «Пари НН» в рамках четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).

Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. «Пари НН» с двумя очками располагается на последней строчке.

Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.