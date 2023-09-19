Голы Классена и Мартинса принесли «Спартаку» победу над «Пари НН» в Кубке России
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
В составе «Спартака» мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (92-я), Квинси Промес (90 + 6).
Таким образом, «Спартак» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира. «Пари НН» с двумя очками располагается на последней строчке.
Ранее «Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче Кубка России.